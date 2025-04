Esto pese a que el mes pasado el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) afirmó que no cedería a la adenda solicitada por la concesionaria y que se buscaría un nuevo operador para administrar la infraestructura mediante Asociación Público Privada (APP).

Además, en declaraciones a la prensa, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, afirmó que “no se va a renovar ese contrato porque no hay condiciones y no nos casamos con la corrupción”.

En conversación con Gestión, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, explicó que inicialmente el Midagri aseguró al GORE que tenían una solución para el cambio de operador, pero finalmente no se presentó ningún plan concreto.

Hasta la fecha, indicó, lo único que hay sobre la mesa es la posible extensión del plazo con la misma empresa tras una evaluación de los técnicos del Midagri. Si bien el proyecto Olmos está bajo la administración del GORE de Lambayeque, Pérez criticó la falta de apoyo y prioridad que se le viene dando a este megaproyecto.

“Con ProInversión y Midagri tuvimos una reunión muy rápida en los pasadizos del Congreso después de que nos citó la Comisión Agraria. Quedamos en que se pueda extender el tiempo después del 25 de septiembre a un tiempo perentorio para que -además- se haga una evaluación de cómo está la presa y se tenga todo un resultado de los trabajos hechos durante todo este tiempo. Lamentablemente (Midagri) no han tenido una acción concreta ”, comentó a Gestión.

Esta decisión, precisó, se toma ante la necesidad de mantener el proyecto Olmos operativo. Pérez subrayó que no contar con un operador después del vencimiento del contrato pondría en riesgo el suministro de agua, lo que a su vez activaría cláusulas de indemnización contenidas en los contratos con las empresas agroindustriales instaladas en la zona.

“Al no haber operador no hay agua por lo tanto no vamos a poder darle el recurso a la agroindustria. Esta tiene en sus contratos unas cláusulas donde el estado tiene que pagarles indemnización multimillonaria por no darle agua”, sostuvo.

La preocupación del GRL no solo se basa en posibles indemnizaciones y demandas que podría enfrentar el gobierno regional y el Estado, sino también en el impacto económico que tendría la paralización del proyecto que aporta US$ 1,000 millones de agroexportación, S/ 800 millones de Impuesto General a las Ventas (IGV) y 65 mil puestos de trabajo de manera directa y 200 mil de manera indirecta.

El gobernador regional de Lambayeque precisó que, por el momento, se plantea que la nueva adenda en el contrato del proyecto Olmos sea flexible. (Mario Zapata / GEC para Gestión)

¿Cuánto podría durar la adenda?

Aunque la empresa Trasvase Olmos pedía una prórroga de diez años en su contrato, Pérez precisó que, por el momento, se plantea que la nueva adenda del contrato no tendría carácter definitivo, sino transitorio.

“Tiene que ser flexible. Si en un año, o medio año, o en el tiempo que fuese, aparece la (nueva) empresa, inmediatamente se da por disuelto el contrato. Esto va a estar dentro de la negociación, dentro de las cláusulas de disolución del contrato. Nuestra posición no es a favor de la empresa, es a favor del recurso hídrico”, aclaró.

En medio de esto, el gobernador afirmó que esta situación no responde a una negligencia de su gestión. Incluso indicó que han venido realizando roadshow desde el 2023 en busca de una nueva concesionaria para el proyecto.

Durante este periodo, recordó, solo dos empresas se han mostrado interesadas. Una empresa china que llegó a visitar la zona y luego se retiró al considerar el proyecto como “muy crítico” .

“Hemos presentado cartas a embajadas de diferentes países, y solamente tuvimos una carta y una visita. De ahí nunca más llegaron. Hemos hecho el trabajo, pero solos. El Midagri no nos ha apoyado”, reclamó.

Además, criticó que ni siquiera se haya completado el expediente técnico para la zona del Valle Viejo. Pese a que la empresa H2Olmos presentó interés en hacer las obras hidráulicas en esas 5,500 hectáreas mediante obras por impuesto (OxI), hasta el momento no hay una respuesta.

“No lo han hecho (el expediente técnico) y cuando se les presenta ahora para poder hacerlo con presupuesto del gobierno regional de Lambayeque tampoco nos trasladan las competencias a nosotros. Le hemos pedido las competencias”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Midagri avanza acuerdo para colocar excedentes de papa peruana en Brasil

¿Qué otros proyectos están en alerta?

El gobernador de Lambayeque señaló que otros proyectos estratégicos están siendo afectados -a su consideración- por la ineficiencia del Poder Ejecutivo, entre ellos la ampliación de la carretera de la IIRSA Norte.

Pese a que en abril del 2024 se comenzó a hacer una adenda de conexión desde Yurimaguas hasta el puerto Eten, señaló que esto prácticamente está paralizado.

Además, se refirió al proyecto del nuevo puerto de Eten, que ya cuenta con tres cartas de interés, incluyendo una de la empresa europea PortNexus. Para eso, afirmó que ya se tienen separada 5,300 hectáreas para un parque industrial bajo la ley de zonas económicas especiales.

Si bien espera que se pueda empezar la obra en el 2026 o 2027, el representante de la región expresó preocupación porque el avance del puerto podría verse limitado si no se completan las vías logísticas necesarias.

"Debemos tomar acciones concretas respecto a esto, porque de lo contrario estamos atrasando los proyectos integrales que se tienen para el desarrollo logístico, agropecuario, turístico, minero, agrícola que tienen potencial para el norte del Perú“, añadió.