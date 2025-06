La concesión de CTO vence en septiembre. Hasta entonces, el Estado peruano, entre ProInversión, el Ministerio de Desarrollo y Agricultura (Midagri), junto al Gobierno Regional (Gore) de Lambayeque, correrán a contrarreloj para evitar una posible paralización del proyecto de irrigación.

Para ello, se busca emprender una nueva licitación internacional. Y según pudo conocer Gestión, hay nuevos interesados en Olmos. Sin embargo, desde la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú ( AGAP), precisan que la empresa que tome el proyecto en adelante tendrá que asumir compromisos bastante retadores.

Novonor se queda en Olmos por ahora

El último miércoles, por la mañana, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que su titular, Raúl Pérez Reyes, sostuvo una reunión con representantes de AGAP y ProInversión para “coordinar acciones conjuntas” respecto a Olmos.

Casi al mismo tiempo, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, se presentaba en la Comisión Agraria del Congreso para informar sobre lo mismo: qué decisiones estaban tomando, junto al Midagri, para el futuro de la concesión.

Allí, Pérez fue claro. Si bien el Estado peruano ya declaró la caducidad de la concesión con CTO, cuya fecha de vencimiento es el 25 de septiembre, esto no significa que la empresa se retirará ese mismo día de Olmos.

“Gracias al entendimiento con ProInversión y el Midagri, (se acordó) para la ampliación del contrato. Pero, no para decir que se quedará la empresa, es para que salga de manera ordenada”, recalcó.

Ahora, hasta el final del contrato de Novonor, hay todo un cronograma bastante ajustado para evitar cualquier paralización del proyecto Olmos.

Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque. (Mario Zapata / GEC para Gestión).

Entre agosto y primeros días de septiembre, el MEF y otras entidades emitirán su opinión sobre el acuerdo. Luego, el Consejo Regional aprobaría el convenio. Se suscribiría el 1 de septiembre, según Pérez.

“Calzaría para salir de ese proceso, la empresa tomaría la concesión máximo 18 meses”, acotó el gobernador de Lambayeque.

La razón sería que, en ese periodo, ProInversión arrancaría un proceso de licitación internacional para buscar un nuevo operador para Olmos, bajo una nueva Asociación Público-Privada (APP).

Ante el Congreso, Pérez se mostró confiado en tener ese proceso en marcha muy pronto: “Le daría solución integral a Olmos. El convenio tiene su propuesta en revisión final. Yo creo que en una semana se debería firmar para que, en paralelo (a la operación transitoria de Novonor), tengamos la licitación pública internacional”, planteó.

¿Crecen interesados en tomar concesión de Olmos?

Gabriel Amaro, presidente de AGAP, que asistió a la reunión en el MEF del pasado miércoles, confirmó lo señalado por el gobernador regional de Lambayeque en el Congreso, a Gestión.

“Respetamos esa decisión del Gobierno. Recordemos que CTO primero planteó una adenda por 10 años y se rechazó. Ahora se acordó que se extienda por algunos meses para tener una entrega formal del concesionario actual con el nuevo que venga”, señaló.

Si bien 18 meses sería el periodo máximo que se entregaría a Novonor, que vencería en marzo del 2027, fuentes de Gestión comentaron que ya se evalúa que sea solo hasta mayo del 2026.

Para ese mes, ProInversión ya tendría que culminar el proceso de adjudicación al nuevo concesionario. Gestión pudo conocer que, durante mayo, esta agencia, al igual que el Gore Lambayeque, han recibido oficios de parte de dos empresas internacionales, hasta ahora no conocidas públicamente, que se han interesado por el futuro de Olmos.

Hasta ahora, el mismo gobernador Pérez había declarado que una “empresa de origen chino”, junto a Cementos del Sur (Calcesur), del Grupo Gloria, habían remitido documentos solicitando información para participar en la futura licitación.

El MEF encabezó una reunión con diversos representantes, del sector privado y público, para determinar acciones conjuntas de cara al futuro del proyecto Olmos. Foto: MEF.

Pero otras dos han hecho lo mismo, aunque cuando solo se conocía que se buscaría un operador transitorio. El 12 de mayo lo hizo Equans, empresa de origen francés, especializada en servicios especializados para todo tipo de sectores económicos.

En Perú, está última empresa ya se ha encargado, por ejemplo, de la operación y mantenimiento de las sedes deportivas de Legado. Tarea que esperan que el Gobierno les entregue otra vez, bajo Obras Por Impuestos (OxI), de cara a los Juegos Panamericanos 2027.

Al día siguiente, 13 de mayo, hizo lo mismo Technoproject, empresa mexicana que dice en el oficio tener más de 30 años de experiencia en el diseño y supervisión de presas y centrales hidroeléctricas en su país y toda la región.

Equans, según constató Gestión, solicitó una reunión informativa con las autoridades del Gore Lambayeque y ProInversión para conocer los alcances de dicho proceso.

Technoproject solicitó copias con detalles sobre el alcance del contrato, requisitos para calificar, y permisos o equipamientos necesarios para ejecutar el acuerdo.

Todo lo que “está en juego” en Olmos

En el Congreso, el gobernador regional de Lambayeque remarcó que la empresa que tome Olmos tendrá la responsabilidad de llevar el proyecto de irrigación a la dimensión que siempre debió tener con Novonor.

Pérez mencionó que serán clave el tratamiento integral de la cuenca del río Huancambamba y elevar la presa Limón en 85 metros. “También se deberá dar solución a un tema muy importante: que el Valle Viejo produzca, que los productores locales de Olmos se beneficien del proyecto”, agregó.

Consultado por estos temas, Amaro de AGAP resaltó todo lo que peligra en términos agrarios si el Estado peruano no logra cerrar la operación transitoria de Novonor y la licitación internacional para reemplazar al ex Odebrecht.

“Si se cae o no se hace bien están en juego más de US$ 4 mil millones en inversiones agrarias privadas, más de 70 mil trabajos formales directos. En general, afectaría a una de las regiones que más aportan a la agroexportación total del Perú, que ya superó los US$ 12 mil millones anuales”, dimensionó.

Clave será también, manifestó el presidente de AGAP, es darle un alivio a la infraestructura de Olmos, que hoy sufre de una alta colmatación.

“De aquí en adelante tienen que hacerse obras complementarias. Unas deben ser en la toma del agua y las riberas. También reforestar la zona para que no se colmate hacia la cuenca. Eso debe incluir la nueva concesión”, planteó.