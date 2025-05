En diálogo con Gestión, Alfonso Pinillos, gerente general de la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), explicó que, ante la negativa del Estado, la empresa presentó una nueva propuesta al concedente del proyecto, el Gobierno Regional de Lambayeque. Esta propuesta busca modificar la adenda presentada originalmente en agosto de 2023.

“Hemos reformulado la propuesta de adenda, ya no se trata de una prórroga de 10 años. Por el contrario, hemos presentado una modificación contractual en la que planteamos ponernos a disposición de lo que el Estado peruano decida. La nueva propuesta contempla una ampliación del plazo mínima (del contrato de concesión), de entre ocho a doce meses, mientras el Estado contrata a un nuevo operador, no para una gestión temporal, sino con miras a ejecutar el recrecimiento de la presa Limón”, indicó el ejecutivo.

Asimismo, consideró que el proceso para otorgar una concesión bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), que estaría a cargo de ProInversión, toma varios meses. “El problema que enfrentamos actualmente es que, al menos desde nuestra perspectiva, no conocemos a un tercero —ya sea el Estado, a través del PEOT, o un operador privado— que cuente hoy con las capacidades necesarias para garantizar la continuidad del proyecto sin poner en riesgo todo lo que se ha logrado”, afirmó.

¿Qué implicaría la modificación contractual? Como parte de la propuesta de extensión temporal del contrato, CTO contempla la contratación de una empresa especializada en dragado para retirar el sedimento acumulado en la presa Limón. Esta intervención es vital, ya que la capacidad de almacenamiento del embalse se ha visto reducida ampliamente debido al arrastre de sedimentos y eventos climáticos extremos ocurridos en los últimos años, incluidos El Niño de 2015, el Niño costero de 2017 y el ciclón Yaku en 2023.

“El dragado implica remover parte del sedimento acumulado. La presa Limón, ubicada sobre el cauce del río Huancabamba, tiene un proceso natural de sedimentación”, explicó un representante de CTO.

Según estudios realizados en los años noventa, se estimaba una tasa de sedimentación anual de 2.5 millones de metros cúbicos. Sin embargo, desde el inicio de operaciones en 2012, las mediciones hechas por CTO han demostrado que el ingreso real ha sido de 4.3 millones de m3 por año, es decir, un 80% más de lo proyectado.

Esto ha acelerado la pérdida de capacidad de almacenamiento y, con ello, la vida útil de la infraestructura. “El aumento de sedimentos se debe a factores naturales extraordinarios, cuya frecuencia no estaba prevista en el diseño original. Tenemos más de 60 años de datos históricos y nunca habíamos visto una recurrencia tan alta”, dijo.

En cuanto al mantenimiento de la presa Limón, la empresa sostiene que ha cumplido con lo estipulado en el contrato de concesión, que exige el control de sedimentos mediante compuertas de descarga de fondo. “ El diseño establece que se debe evacuar el 50% del sedimento entrante, y eso es lo que hemos hecho desde 2012. Hemos operado conforme a los manuales técnicos ”, afirmó.

No obstante, ante el ingreso de un volumen significativamente mayor de sedimentos, el control regular ya no es suficiente. Por ello, la propuesta de prórroga temporal incluye la ejecución de dragados como medida temporal, aunque la solución de fondo es el recrecimiento de la presa Limón. Este proyecto de ampliación estructural, que podría demandar una inversión estimada de US$ 250 millones , tomaría entre 4 y 5 años, de acuerdo a Pinillos, considerando los procesos de licitación y construcción.

Gore Lambayeque ampliación concesión de Novonor (ExOdebrecht) hasta por 18 meses. Foto: Andina.

¿Que dice Lambayeque? ¿Se dará la ampliación?

Ante la propuesta de la CTO, actualmente en manos de Novonor, el gobernador regional de Lambayeque y concedente del Proyecto de Irrigación Olmos, Jorge Pérez Flores, informó a Gestión que este lunes se firmó un convenio de asistencia técnica con ProInversión. Este acuerdo, señaló, tiene como objetivo brindar acompañamiento técnico durante el proceso de extensión del contrato vigente por un período de hasta 18 meses .

“En paralelo, en los próximos días firmaremos un segundo convenio para encargar formalmente a ProInversión el lanzamiento de una licitación pública internacional, con el fin de contratar a la empresa que asumirá de manera definitiva la operación del Proyecto Olmos”, precisó la autoridad regional. En ese sentido, reiteró que CTO continuará operando y manteniendo el proyecto de irrigación Olmos por un plazo máximo de 18 meses , mientras se concreta la transición hacia un nuevo operador.

“Primero firmamos el acuerdo con ProInversión porque ellos brindan el soporte técnico. Luego, el contrato pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría, y finalmente se formaliza la extensión con CTO. Todo eso podría tomar aproximadamente dos meses. Lo ideal sería avanzar pronto, ya que la firma de estas extensiones no se realiza de un día para otro. Entre agosto y la primera quincena de septiembre, ese documento ya debería estar suscrito (con CTO) ”, añadió.

Una de las empresas que han solicitado información del proyecto al Gore Lambayeque es el Grupo Gloria Foto: Proyecto Especial Olmos Tinajones.

¿El Grupo Gloria se asoma a Olmos?

Aunque hasta ahora no se ha recibido ninguna carta de intención firme para asumir la concesión de la operación y mantenimiento del proyecto de irrigación Olmos (Lambayeque), dos empresas han solicitado información para evaluar su posible participación.

Según informó la autoridad regional de Lambayeque, una de ellas es de origen chino, mientras que la otra es una empresa local: se trata de Cementos del Sur (Calcesur) , perteneciente al Grupo Gloria . “Ambas compañías enviaron un documento solicitando información con el objetivo de analizar la posibilidad de participar en un futuro proceso de licitación”, señaló la autoridad.

En este contexto, Pérez Flores consideró que los 18 meses de extensión del contrato “deben ser óptimos” para llevar a cabo el proceso de licitación internacional y lograr que una nueva empresa asuma la gestión del proyecto. “Estamos abiertos a que cualquier empresa especializada en el sector se interese en este proyecto, que no solo es vital para la irrigación, sino que además involucra casi US$ 1,000 millones en exportaciones”, subrayó.

El nuevo concesionario, aclaró el gobernador, será responsable del recrecimiento de la presa Limón. Actualmente, la presa tiene una altura de 45 metros, pero la intención es que en esta nueva concesión se eleve a 85 metros, aumentando su capacidad de almacenamiento de 30 millones a 198 millones de m3.

“Con esta ampliación, se espera reducir la crisis hídrica y, junto con el dragado, disminuir el impacto del déficit de agua que ha afectado al proyecto debido a la sedimentación y problemas ambientales. Para dar una idea, por esta crisis hídrica las empresas agroindustriales dejaron de recibir agua durante cerca de cinco días, lo que generó penalidades por aproximadamente S/ 4 millones (sobre CTO), que fue cobrada por mi gestión”, explicó.

Parablemente, el nuevo concesionario también deberá encargarse del aseguramiento del talud y del tratamiento integral del río Huancabamba.