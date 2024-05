Entre ellas se incluye la posibilidad de más despidos en la empresa, que ha eliminado más de 2,000 puestos en el último año, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los planes aún se están elaborando. Solo la operación de streaming podría enfrentar recortes presupuestarios de cientos de millones de dólares, sobre todo en marketing y tecnología, dijeron las personas.

La empresa, matriz de CNN, HBO y los estudios Warner Bros., también decidió aumentar los precios de las suscripciones con el objetivo de alcanzar US$ 1,000 millones en ganancias de los servicios de streaming Max y Discovery+ el próximo año, según las personas. El servicio de streaming Max cuesta US$ 15.99 al mes en su plan más barato sin publicidad.

Warner Bros. declinó hacer comentarios sobre planes específicos de reducción de costos o aumentos de precios, pero emitió un comunicado en que dijo:

“La compañía está centrada en el crecimiento a largo plazo del negocio en general, incluido Max, que ha sido una prioridad a través de WBD para ampliar las ofertas de contenido original para nuestras audiencias de streaming, incluidas noticias originales de CNN, el torneo masculino March Madness de la NCAA y los playoffs de la NBA de deportes, contenido en idioma local de internacional, y un nuevo acuerdo de distribución con A24″.

La empresa se formó en 2022 a través de la fusión de WarnerMedia, de AT&T Inc., y Discovery Inc., el programador de televisión por cable dirigido por Zaslav. El acuerdo creó una empresa con una deuda de más de US$ 50,000 millones en un momento en que la televisión por cable, su mayor negocio, perdía espectadores y dinero en publicidad.

Bajo el peso de esa deuda, Zaslav fue uno de los primeros en Hollywood en llevar a cabo recortes de personal y producción, incluida la decisión de suprimir CNN+, un servicio de noticias en línea, y cancelar películas como Batgirl, de US$ 90 millones, cuando estaba casi terminada.

Aunque estos recortes han permitido a Zaslav reducir su deuda en unos US$ 10,000 millones en los dos últimos años, han disgustado a cineastas y socios comerciales de Hollywood. Tampoco han logrado impresionar a los inversionistas, que han enviado las acciones de Warner Bros. a mínimos históricos.

El acelerado declive de la televisión por cable ha obligado a las grandes empresas de Hollywood, como Warner Bros., Paramount Global y Walt Disney Co., a reducir costos tras años de inversión en servicios de streaming. Estos servicios han atraído a millones de suscriptores, pero su implementación y programación también han costado miles de millones de dólares.

Warner Bros. planea consolidar algunos de los equipos de marketing y tecnología que trabajan en sus servicios de streaming, según las fuentes. La compañía presentó el año pasado el servicio de streaming Max, que combina lo mejor de HBO Max con el más especializado Discovery+. También sigue operando HBO Go en Asia y está trabajando con Disney y Fox Corp. en un servicio de streaming deportivo.

Casi todos los grandes servicios de streaming están aumentando los precios para mejorar sus resultados financieros. Peacock, Disney+ y Netflix Inc., por ejemplo, subieron sus precios en los últimos meses.

Zaslav pronto tendrá que decidir si supera la oferta de Comcast Corp. para quedarse con los derechos televisivos de la NBA, una enorme fuente de espectadores para la cadena TNT de la empresa. Se espera que el costo de los derechos de la NBA se duplique en este próximo paquete hasta unos US$ 2,500 millones anuales.

Está previsto que Warner Bros. informe sus resultados financieros del primer trimestre el jueves antes de la apertura de los mercados estadounidenses. Los analistas proyectan una caída de las ventas de alrededor de un 4%, un reflejo de la reducción de la publicidad en televisión por cable y de los ingresos por suscriptores.