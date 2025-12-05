Aunque la paz y el amor deben reinar en esta temporada, los problemas no faltarán y las cosas se pondrán de cabeza, al menos eso es lo que nos presenta “La Navidad en sus manos 2”, una comedia española que promete atraparnos de principio a fin. A continuación, una guía completa de esta película.

SINOPSIS DE “LA NAVIDAD EN SUS MANOS 2”

“La Navidad en sus manos 2” se centra en la desaparición de Papá Noel, quien en realidad fue secuestrado por la dueña y trabajadores de Planet Toys, la empresa número uno en el mundo, que durante esta temporada no puede despegar sus ventas por la presencia de Santa Claus, así que arman dicho plan malévolo.

Mientras Papá Noel está un cautiverio, un impostor da un mensaje televisivo en el que pide a los niños que dejen de mandar cartas; por el contrario, incita para que digan a sus padres ir a Planet Toys a gastar todo lo que pueden. Alertados por un elfo, un padre y su hijo adolescente, junto a sus amigos, deben embarcarse en una misión mágica para salvar la Navidad, antes que sea muy tarde. ¿Lo lograrán?

El elfo que también ayuda a buscar a Papá Noel. Aquí haciéndose pasara como un juguete (Foto: Nadie es perfecto)

FECHA DE ESTRENO DE “LA NAVIDAD EN SUS MANOS 2”

“La Navidad en sus manos 2” se estrena a nivel mundial este 5 de diciembre de 2025 en Netflix; por tanto, para poder disfrutarla, solamente debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LA NAVIDAD EN SUS MANOS 2”

Esta película nos presenta una Navidad fuera de control, luego de que la astuta directora de una empresa de juguetes secuestra a Santa Claus. Aunque pensaba que nadie haría nada y su impostor no sería descubierto, un padre y su hijo harán de todo para rescatarlo.

REPARTO DE LA PELÍCULA NAVIDEÑA

Santiago Segura es Papá Noel (tanto el verdadero como el impostor)

Ernesto Sevilla es el papá del adolescente que irá a rescatar a Santa Claus.

Unax Hayden es el hijo adolescente que acompaña a su padre

Pablo Chiapella

Joaquín Reyes

Josema Yuste

María Botto

Emilio Gavira

FICHA TÉCNICA DE “LA NAVIDAD EN SU MANOS 2”

Título original: La Navidad en sus manos 2

La Navidad en sus manos 2 Año: 2025

2025 Duración: 93 min.

93 min. País: España

España Dirección: Joaquín Mazón

Joaquín Mazón Guion: Francisco Arnal y Daniel Monedero

Francisco Arnal y Daniel Monedero Fotografía: Ángel Iguácel

Ángel Iguácel Compañías: Nadie es perfecto

Nadie es perfecto Distribuidora: Netflix