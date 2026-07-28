La presidenta Keiko Fujimori anunció el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) como parte de su política educativa y social, sobre todo para los estudiantes en la etapa escolar.

La presidenta enfatizó que “ningún niño puede aprender adecuadamente con hambre”, por lo que precisó la necesidad de reforzar y ordenar la política alimentaria escolar.

“Y no bastará con que nuestros hijos estén matriculados: ¡deberán aprender! al llegar a los 15 años, 40% de nuestros adolescentes no han desarrollado habilidades mínimas en matemáticas, 50% de los adolescentes tampoco las han desarrollado en lectura. Nuestra meta es reducir estas brechas a la mitad”, indicó Fujimori en su mensaje a la Nación.

El objetivo del Pronaa será garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva, segura y de calidad, convirtiéndose con ello en un mecanismo vinculado al desempeño escolar y a la igualdad de oportunidades educativas, según lo mencionado por la mandataria.

Cabe recordar que el Pronaa fue un organismo del Estado de Perú creado en 1992 para dar ayuda con alimentos a personas de extrema pobreza, niños y comedores populares. El programa fue cerrado en el año 2012.

Asimismo, la mandataria anunció otras medidas comprometidas en educación como fortalecimiento de la formación docente, ampliación y mejoramiento de la infraestructura escolar, incorporación de herramientas digitales de enseñanza y entrega de kits escolares,.

Asu vez, mencionó que se lanzará un programa multisectorial para el desarrollo integral con el objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes.

“Nuestra meta es reducir dicho embarazo que afecta al 8.4 % a nivel nacional, mientras que en el ámbito rural se eleva a más del 18 %”, apuntó.