Keiko Fujimori anunció que en su gobierno se relanzará el Pronaa. (Foto: MIDIS)
Keiko Fujimori anunció que en su gobierno se relanzará el Pronaa. (Foto: MIDIS)
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Redacción Gestión
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sobre todo para los estudiantes en la etapa escolar.

La presidenta enfatizó

“Y no bastará con que nuestros hijos estén matriculados: ¡deberán aprender! al llegar a los 15 años, 40% de nuestros adolescentes no han desarrollado habilidades mínimas en matemáticas, 50% de los adolescentes tampoco las han desarrollado en lectura. Nuestra meta es reducir estas brechas a la mitad”, indicó Fujimori en su mensaje a la Nación.

convirtiéndose con ello en un mecanismo vinculado al desempeño escolar y a la igualdad de oportunidades educativas, según lo mencionado por la mandataria.

Cabe recordar que El programa fue cerrado en el año 2012.

Asimismo, la mandataria anunció otras medidas comprometidas en educación como fortalecimiento de la formación docente, ampliación y mejoramiento de la infraestructura escolar, incorporación de herramientas digitales de enseñanza y entrega de kits escolares,.

Asu vez, mencionó que se lanzará un programa multisectorial para el desarrollo integral con el objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes.

“Nuestra meta es reducir dicho embarazo que afecta al 8.4 % a nivel nacional, mientras que en el ámbito rural se eleva a más del 18 %”, apuntó.

La mandataria anunció otras medidas como fortalecimiento de la formación docente, ampliación y mejoramiento de la infraestructura escolar, entrega de kits escolares, entre otras. Foto: GEC.
La mandataria anunció otras medidas como fortalecimiento de la formación docente, ampliación y mejoramiento de la infraestructura escolar, entrega de kits escolares, entre otras. Foto: GEC.

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