La compañía forma parte de un grupo con presencia en América Latina y ofrece servicios de executive search, outsourcing y soluciones de talento. (Foto: Archivo)
La compañía forma parte de un grupo con presencia en América Latina y ofrece servicios de executive search, outsourcing y soluciones de talento. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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, inició operaciones en Estados Unidos como parte de su estrategia de crecimiento internacional, eligiendo Miami como punto de entrada al mercado norteamericano. La decisión responde, según la compañía, a la demanda de clientes regionales con operaciones en Perú, Colombia y Brasil, y presencia en el país norteamericano.

Especializada en reclutamiento ejecutivo, procesos de reclutamiento masivo (RPO) y consultoría en talento, la empresa busca acompañar a organizaciones que operan en América Latina y Estados Unidos, ofreciendo servicios adaptados a ambos entornos. En ese esquema, cumple un rol estratégico como punto de conexión entre la región y el mercado estadounidense.

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La expansión se produce tras un 2025 de fuerte desempeño para la consultora. Trust Consulting cerró el año con una facturación superior a los S/30 millones y un sobrecumplimiento cercano al 30% respecto a sus metas comerciales. Esto le permitió consolidar su cartera en sectores como banca, seguros, retail, salud, farma, energía, construcción y agroindustria.

Estados Unidos representa un mercado prioritario por su tamaño y nivel de especialización. Iniciar operaciones acompañando a clientes con los que ya trabajamos en la región nos permite reducir riesgos”, señaló Sebastián Berckholtz, CEO de Trust Consulting.

Sebastián Berckholtz, CEO de Trust Consulting, señaló que el ingreso a EE.UU. permitirá crecer junto a clientes regionales y reducir riesgos en su expansión internacional. (Foto: Trust Consulting)
Sebastián Berckholtz, CEO de Trust Consulting, señaló que el ingreso a EE.UU. permitirá crecer junto a clientes regionales y reducir riesgos en su expansión internacional. (Foto: Trust Consulting)

Expansión internacional con base en clientes regionales

A diferencia de firmas globales que ingresan a mercados como el peruano a través de adquisiciones o representaciones, Trust Consulting apuesta por exportar servicios desarrollados localmente hacia economías más grandes y competitivas. La compañía sostiene que este paso responde a la madurez de su modelo operativo.

La operación en Estados Unidos contará con un equipo local integrado por perfiles comerciales y de senior, el cual será complementado por ejecutivos que se trasladarán desde Perú para asegurar consistencia en los procesos y en la calidad del servicio. El crecimiento estará basado en una estrategia orgánica, con foco en relaciones de largo plazo y soluciones adaptadas a cada mercado.

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En un horizonte de dos a tres años, la empresa proyecta que el mercado estadounidense podría igualar o incluso superar los ingresos que actualmente genera en Perú, impulsado por el tamaño del mercado y el nivel de tarifas.

Con esta expansión, Trust Consulting se suma a un grupo creciente de empresas peruanas que buscan internacionalizar sus servicios, en un contexto donde la exportación de conocimiento gana relevancia como motor de crecimiento empresarial.

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