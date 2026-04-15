La firma peruana de consultoría en talento Trust Consulting, inició operaciones en Estados Unidos como parte de su estrategia de crecimiento internacional, eligiendo Miami como punto de entrada al mercado norteamericano. La decisión responde, según la compañía, a la demanda de clientes regionales con operaciones en Perú, Colombia y Brasil, y presencia en el país norteamericano.

Especializada en reclutamiento ejecutivo, procesos de reclutamiento masivo (RPO) y consultoría en talento, la empresa busca acompañar a organizaciones que operan en América Latina y Estados Unidos, ofreciendo servicios adaptados a ambos entornos. En ese esquema, Miami cumple un rol estratégico como punto de conexión entre la región y el mercado estadounidense.

La expansión se produce tras un 2025 de fuerte desempeño para la consultora. Trust Consulting cerró el año con una facturación superior a los S/30 millones y un sobrecumplimiento cercano al 30% respecto a sus metas comerciales. Esto le permitió consolidar su cartera en sectores como banca, seguros, retail, salud, farma, energía, construcción y agroindustria.

“Estados Unidos representa un mercado prioritario por su tamaño y nivel de especialización. Iniciar operaciones acompañando a clientes con los que ya trabajamos en la región nos permite reducir riesgos”, señaló Sebastián Berckholtz, CEO de Trust Consulting.

Sebastián Berckholtz, CEO de Trust Consulting, señaló que el ingreso a EE.UU. permitirá crecer junto a clientes regionales y reducir riesgos en su expansión internacional. (Foto: Trust Consulting)

Expansión internacional con base en clientes regionales

A diferencia de firmas globales que ingresan a mercados como el peruano a través de adquisiciones o representaciones, Trust Consulting apuesta por exportar servicios desarrollados localmente hacia economías más grandes y competitivas. La compañía sostiene que este paso responde a la madurez de su modelo operativo.

La operación en Estados Unidos contará con un equipo local integrado por perfiles comerciales y de reclutamiento senior, el cual será complementado por ejecutivos que se trasladarán desde Perú para asegurar consistencia en los procesos y en la calidad del servicio. El crecimiento estará basado en una estrategia orgánica, con foco en relaciones de largo plazo y soluciones adaptadas a cada mercado.

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En un horizonte de dos a tres años, la empresa proyecta que el mercado estadounidense podría igualar o incluso superar los ingresos que actualmente genera en Perú, impulsado por el tamaño del mercado y el nivel de tarifas.

Con esta expansión, Trust Consulting se suma a un grupo creciente de empresas peruanas que buscan internacionalizar sus servicios, en un contexto donde la exportación de conocimiento gana relevancia como motor de crecimiento empresarial.