La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, adscrita al Gobierno Regional de Arequipa, avanza en su proceso de reactivación mediante la articulación de acciones estratégicas orientadas a fortalecer su posicionamiento como eje logístico e industrial del sur del país.

En ese marco, la gerente general del ZED Matarani, Karen García García, sostuvo una reunión de trabajo con el equipo técnico de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, con el objetivo de coordinar esfuerzos para impulsar el desarrollo y promoción de esta plataforma económica.

Durante el encuentro se evaluó la situación actual de la ZED Matarani, resaltando su potencial logístico y la necesidad de reforzar su promoción institucional y digital.

Asimismo, se plantearon estrategias orientadas al fortalecimiento de su imagen, entre ellas el desarrollo de una marca institucional, campañas digitales y la participación en ferias nacionales e internacionales.

Plantean el desarrollo de una marca institucional, campañas digitales y la participación en ferias nacionales e internacionales para la ZED Matarani. Foto: GRA

Como resultado de la reunión, se acordó coordinar acciones estratégicas para la reactivación del ZED, entre ellas la suscripción de convenios interinstitucionales con gremios empresariales del país, la organización de eventos empresariales para difundir los beneficios de la zona y la implementación de una ventanilla única para inversionistas, que permitirá brindar atención en tiempo real.

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Estas medidas buscan consolidar al ZED Matarani como parte fundamental del hub logístico e industrial del sur del Perú, promoviendo la llegada de nuevos inversionistas, la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad de Arequipa.