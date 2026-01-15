La Embajada de los Estados Unidos en Perú anunció que realizará una subasta pública 100% online de una gran cantidad de bienes que el gobierno estadounidense tiene en exceso. Esta se realizará del 16 al 19 de enero. ¿Qué objetos entrarán en la subasta?

De acuerdo con la página oficial de la Embajada de los Estados Unidos, entre ellos se mencionan equipos informáticos, muebles para el hogar y la oficina, electrodomésticos y otros artículos diversos. Para ver y lanzar una oferta, los interesados deberán ingresar a esta enlace.

Una vez allí inicie sesión en “Registrarse”. Recibirá un correo electrónico para confirmar su registro y haga clic en el enlace. Luego, inicie sesión con su correo electrónico registrado y la contraseña generada. Verá todas las subastas activas y seleccione “Lima, PE”.

Al final de la página encontrará el botón “Suscribirse”, que debe hacer clic y aceptar para comenzar a pujar. Todas las ofertas se expresan en nuevos soles (S/) y el lote se adjudicará al mejor postor.

Los ganadores serán informados el martes 20 de enero de 2026 con los detalles del pago. Los pagos de esta subasta se realizan mediante transferencia bancaria en nuevos soles.

Se venderán tal y como se encuentran

Toda la información sobre los lotes disponibles para subasta se publicará en el sitio web oficial de la subasta. Las imágenes y descripciones proporcionadas son sólo para fines de referencia y no constituyen una garantía de la condición, funcionalidad o integridad de los artículos.

Todos los artículos se venden " tal cual y donde se encuentran “, sin garantías de ningún tipo, expresas o implícitas. No se aceptarán reclamaciones, devoluciones, cambios, reembolsos ni garantías una vez finalizada la subasta.

El Licitante será el único responsable de todos los impuestos, aranceles, tarifas y otros gastos aplicables incurridos después de la adjudicación del/de los lote(s).

Todo se pagará en soles

Todos los precios de subasta estarán denominados en Nuevos Soles (S/), el pago deberá realizarse exclusivamente mediante transferencia bancaria en Soles Peruanos (PEN) en la fecha de la transacción.

Los postores ganadores serán notificados a través de su dirección de correo electrónico registrada con instrucciones de pago detalladas el día hábil siguiente al cierre de la subasta.

No se efectuará ningún pago sin la previa confirmación por escrito e instrucciones explícitas de un representante autorizado de la Embajada. Los pagos realizados sin dicha confirmación se considerarán nulos y no se admitirán reclamaciones.

El comprobante de pago, incluyendo un recibo válido de transferencia bancaria, deberá enviarse por correo electrónico antes de poder recoger el/los lote(s) adjudicado(s). De no proporcionarse el comprobante de pago, se perderá el/los lote(s) adjudicado(s).

El Postor Ganador deberá remitir el pago completo en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a partir de la notificación de la adjudicación. De no hacerlo, se cancelarán inmediatamente todas las pujas presentadas por el Postor para el/los lotes(s) respectivo(s), y la Embajada se reserva el derecho de ofrecer el/los lote(s) al siguiente Postor con la mejor oferta o retirarlo(s) de la subasta por completo.

Si un postor ganador se niega a aceptar o recoger un lote adjudicado, se le prohibirá participar en futuras subastas de la Embajada por un período de doce (12) meses.

Recogida de bienes

Una vez verificado el pago, el Postor Ganador recibirá un correo electrónico con la fecha exacta, hora y lugar para la recogida del/los lote(s) adjudicado(s).

La Embajada pondrá a disposición el/los lote(s) para su recogida únicamente en el área de carga designada. El Licitante será totalmente responsable de la carga, el transporte y la retirada de los artículos de las instalaciones. En ninguna circunstancia la Embajada prestará asistencia en la manipulación, carga o transporte de los bienes adquiridos.

En caso de que el Postor Ganador no pueda retirar personalmente el(los) lote(s) adjudicado(s), un representante autorizado podrá hacerlo mediante la presentación de un poder notarial legalizado y previa confirmación escrita de la Embajada.

El Licitante Ganador, sus representantes y/o cualquier asistente que participe en la recolección de los lotes deberán usar el Equipo de Protección Personal (EPP) obligatorio, que incluye, entre otros, casco de seguridad, botas de seguridad y guantes de protección, así como cualquier equipo de seguridad adicional especificado en el correo electrónico de coordinación. Queda estrictamente prohibido el acceso al sitio de recolección a quienes no cumplan con este requisito.

El postor ganador deberá recoger todos los lotes adjudicados según lo previsto. No se permitirán recogidas parciales. De no recoger los lotes dentro del plazo establecido, se podrá perder la compra, sin derecho a reembolso ni recurso.