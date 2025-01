El martes, los jurados del tribunal estatal de Washington encontraron a la empresa responsable de niveles peligrosos de bifenilos policlorados (PCB) en la escuela y otorgaron US$ 25 millones para compensar a los afectados y US$ 75 millones en daños punitivos, dijo Monsanto en un comunicado. El caso fue presentado en nombre de 15 personas que trabajaban o asistían a clases en el Centro Educativo Sky Valley y pedían hasta US$ 4,100 millones en daños.

“La empresa está satisfecha de que el jurado haya fallado a favor de la empresa para casi 75% de los demandantes en este caso (11 de 15)”, según el comunicado. “No estamos de acuerdo con el veredicto a favor de cuatro demandantes y presentaremos mociones posteriores al juicio y una apelación, si es necesario, para que se revoque el veredicto adverso o se reduzcan los daños excesivos concedidos”.

El juicio de Seattle fue el último de una serie en la que los jurados encontraron que los estudiantes, maestros y padres que pasaron tiempo en la escuela fueron perjudicados por la contaminación de los PCB utilizados en los artefactos de iluminación.

Bayer ha recibido una indemnización total de más de US$ 1,000 millones en esos casos, que la empresa está apelando. La Corte Suprema de Washington aceptó revisar un veredicto de US$ 185 millones para otros demandantes de Sky Valley que fue rechazado por un tribunal de apelaciones. El tribunal más alto del estado tiene previsto escuchar los argumentos en ese caso el 11 de febrero.

Henry Jones, abogado de exalumnos y padres en el caso, dijo que no estaba decepcionado por el veredicto, a pesar de que el panel sólo respaldó los reclamos de un puñado de los 15 demandantes.

‘Daño generacional’

“Cada caso es diferente y los jurados están trabajando muy duro para intentar solucionar el daño generacional causado por los PCB”, dijo en una declaración enviada por correo electrónico. El centro atendía a familias que educaban a sus hijos en casa, pero necesitaban ayuda docente para abordar materias más complicadas.

Bayer, que compró Monsanto en el 2018 por US$ 63,000 millones, se ha enfrentado a una serie de problemas legales heredados del fabricante estadounidense de semillas y herbicidas, incluidas decenas de miles de demandas que alegan que su herbicida Roundup causa cáncer. Además de los US$ 16,000 millones que ha reservado para resolver los casos de Roundup, el conglomerado alemán se enfrenta a crecientes responsabilidades vinculadas a los PCB, que se encuentran con frecuencia en los materiales de construcción.

Los compuestos fueron prohibidos en Estados Unidos en 1979 después de que los investigadores descubrieran que representaban un riesgo de cáncer.

En el juicio de Seattle, los jurados concluyeron que los PCB de Monsanto no eran seguros y que la empresa no había proporcionado las advertencias adecuadas sobre sus riesgos para la salud, según una copia del veredicto. Sin embargo, los jurados sólo concluyeron que cuatro demandantes pudieron demostrar que sus lesiones habían sido causadas específicamente por la exposición a los PCB.

Durante un período de 40 años a partir de la década de 1930, Monsanto fabricó y vendió fluidos aislantes que contenían PCB bajo la marca Aroclor. El líquido se encontró en cientos de lámparas fluorescentes en la escuela Sky Valley en Monroe, ubicada a 35 millas (56 kilómetros) al norte de Seattle. Los demandantes en el caso argumentaron que Monsanto sabía desde hacía décadas que los PCB en los fluidos eran tóxicos, pero siguió vendiéndolos de todos modos.

Bayer argumentó en el juicio que los niveles de PCB en la escuela nunca fueron lo suficientemente altos como para causar los daños cerebrales, las lesiones reproductivas y las erupciones en todo el cuerpo que reclamaban los demandantes. La empresa argumentó que esas dolencias podrían haber sido causadas por el moho y la mala ventilación en las antiguas instalaciones.