Irán ha prohibido hasta nuevo aviso que sus selecciones nacionales y los clubes deportivos viajen a países considerados “hostiles”, informó este jueves la agencia de noticias iraní Isna, aludiendo a riesgos relacionados con la seguridad de los deportistas.

Esta medida se produce casi cuatro semanas después del inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se ha extendido a varios países de la región.

La decisión llega ante el eventual partido que iban a jugar en Arabia Saudí el club de fútbol iraní Tractor y el Shabab Al Ahly de los Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio de Deportes ordenó a la federación y los clubes notificar a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sobre este asunto para reubicar los partidos en otras sedes.

Irán, que ganó su clasificación al Mundial 2026 en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y está encuadrado en el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, está negociando jugar sus partidos mundialistas en México ante la compleja circunstancia de hacerlo en territorio estadounidense, pero la FIFA no le ha dado respuesta positiva alguna. (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

“El Ministerio de Deportes anuncia que la presencia de selecciones nacionales y clubes en países considerados hostiles, e incapaces de garantizar la seguridad de los deportistas iraníes y de los miembros de los equipos, queda prohibida hasta nuevo aviso”, indicó Isna.

Las autoridades alegaron en su comunicado que esos países -los cuales no citó- no pueden garantizar la seguridad de los atletas y miembros de los equipos iraníes, en el contexto de la actual guerra contra Israel y Estados Unidos.

Arabia Saudí es uno de los países del golfo Pérsico que está siendo blanco de ataques iraníes con drones y misiles, en represalia por albergar en su territorio efectivos militares estadounidenses.

¿No Irán al Mundial?

Desde el inicio de la guerra se han abierto los interrogantes sobre la presencia de Irán en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró el 19 de marzo que Irán “boicoteará a Estados Unidos”, pero “no el Mundial”, que se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

“Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo”, dijo Taj.

La federación iraní de fútbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, aunque el máximo organismo del fútbol mundial ha mantenido hasta ahora que el calendario del torneo no se modificará.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una oleada de críticas una semana antes al declarar que la selección de Irán no debería viajar al torneo “por su propia vida y seguridad”.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.

Equipo femenino

La prohibición de viajar a los deportistas se produce también una semana después de que regresaran a Irán casi todas las integrantes de la selección femenina de fútbol, que fueron recibidas como heroínas después de que dos de ellas decidieran quedarse en Australia.

Las jugadoras que llegaron a Australia para disputar la Copa Asiática Femenina 2026 antes del inicio de la guerra en Irán, generaron polémica al no cantar el himno nacional en su debut contra Corea del Sur, aunque sí lo hicieron posteriormente en otros partidos tras ser tildadas de “traidoras” por medios iraníes.

Ante el temor a posibles represalias, siete integrantes del equipo solicitaron asilo en Australia. Sin embargo, cinco desistieron días después en circunstancias que, según activistas de derechos humanos, podrían estar relacionadas con presiones o amenazas contra sus familias.

Elaborado con información de EFE y AFP