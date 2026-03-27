El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que la operación militar en Irán terminará en “cuestión de semanas” y urgió al resto de países “a implicarse más” para que la navegación en el estrecho de Ormuz “sea segura”.

El día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

El mandatario informó a través de su red Truth Social que, “a petición del Gobierno iraní”, ha decidido prolongar el plazo 10 días más, con lo que vencerá el 6 de abril a las 20 horas de Washington.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien, precisó.