El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que la operación militar en Irán terminará en “cuestión de semanas” y urgió al resto de países “a implicarse más” para que la navegación en el estrecho de Ormuz “sea segura”.

El día de ayer, e o destruirá sus centrales eléctricas.

El mandatario informó a través de su red Truth Social que, “a petición del Gobierno iraní”, ha decidido prolongar el plazo 10 días más, con lo que vencerá el 6 de abril a las 20 horas de Washington.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien, precisó.

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