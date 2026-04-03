Aunque el manejo de las empresas públicas en el Perú ha tenido impactos negativos sobre las finanzas públicas, algunos partidos políticos insisten en la idea de crear nuevas empresas estatales. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Pese a la incertidumbre que genera la situación financiera de la petrolera estatal Petroperú y el historial que dejaron anteriores empresas públicas en el Perú, algunos candidatos a la presidencia buscan ampliar el rol empresarial del Estado.

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