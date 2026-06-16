Exxon ha mantenido conversaciones internas en una etapa inicial, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar con los medios. Woodside es uno de varios objetivos que la compañía ha estado evaluando, agregaron.

Los ADR de Woodside llegaron a avanzar hasta 14% en Nueva York el viernes. La empresa tenía una capitalización bursátil de alrededor de 59,000 millones de dólares australianos (US$ 42,000 millones) al cierre de las operaciones en Sídney.

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Las deliberaciones son preliminares y no hay certeza de que conduzcan a una oferta, dijeron las fuentes. Representantes de Exxon y Woodside declinaron hacer comentarios.

Exxon completó la adquisición del productor estadounidense de shale Pioneer Natural Resources Co. por US$ 60,000 millones en 2024 y desde entonces ha estado buscando nuevas oportunidades. Una operación por Woodside, el principal exportador de gas de Australia, ampliaría su presencia fuera de Estados Unidos e impulsaría a la compañía hacia el GNL, un sector en el que ha quedado rezagada frente a rivales como Shell Plc y TotalEnergies SE.

Letrero de Woodside Energy Group Ltd. en lo alto del edificio Mia Yellagonga, que alberga la sede de la compañía, en Perth, Australia, el martes 22 de diciembre de 2025.

Un acuerdo centrado en GNL se ha convertido en una mayor prioridad desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, que cerró de forma efectiva el estrecho de Ormuz y bloqueó una quinta parte del suministro mundial, lo que llevó a compradores en Asia a buscar proveedores alternativos fuera de Medio Oriente, dijo una de las personas.

Woodside es el mayor exportador australiano de GNL y está desarrollando un proyecto en la costa estadounidense del golfo de México que entrará en operación en 2029. La compañía también ha asegurado acuerdos de venta de largo plazo con importantes compradores en Asia, incluidos Corea del Sur y Japón, lo que la convierte en un objetivo atractivo para empresas que buscan afianzarse en el mercado de GNL.

Su rival australiana más pequeña, Santos Ltd., es una de las pocas alternativas para potenciales compradores y ha sido objeto de repetidas ofertas. El año pasado mantuvo conversaciones con un consorcio liderado por una subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Co., pero el acuerdo terminó desmoronándose.

Una oferta de adquisición, si llega a materializarse, sería una prueba temprana para Liz Westcott, quien asumió este año como directora ejecutiva de Woodside después de que Meg O’Neill partiera para dirigir BP Plc.

En Australia, Woodside sigue adelante con los proyectos de gas Scarborough y Browse, que ayudarán a aumentar las exportaciones de GNL de la compañía durante la próxima década. Recientemente, Woodside aumentó su participación en Browse en una medida destinada a impulsar el avance del proyecto.

Woodside y Exxon ya son socios en el proyecto Bass Strait, cuya operación pasó a manos de Woodside el año pasado.