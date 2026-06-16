La ley aprobada por el Parlamento venezolano faculta al presidente del país a impedirle a empresas como la ExxonMobil operar en Venezuela, pues ya lo hacen en el Esequibo.
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Agencia Bloomberg
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Exxon Mobil Corp. está estudiando posibles objetivos de adquisición, entre ellos la australiana Woodside Energy Group, mientras la gigante estadounidense evalúa opciones para profundizar su presencia en el mercado de gas natural licuado y en Asia, según personas con conocimiento del asunto.

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