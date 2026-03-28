El Touring y Automóvil Club del Perú anunció que retomará desde este lunes 30 de marzo las evaluaciones para la obtención de licencias de conducir de la Clase A, que incluyen autos, buses y camiones, luego de una suspensión de 10 días dispuesta por la Sutran por un caso administrativo correspondiente al 2021.

El reinicio de las pruebas se realizará en las sedes de Lince y Conchán, donde los postulantes podrán continuar con sus procesos con normalidad. Durante el periodo de inhabilitación, la institución informó que más de 4,000 usuarios se vieron afectados, por lo que se procedió a la reprogramación de citas y se mantuvo comunicación directa para orientar a los postulantes.

Según detalló el Touring, en los últimos cinco años se ha ejecutado un proceso de modernización de sus evaluaciones, incorporando herramientas tecnológicas que buscan reforzar la transparencia y reducir el riesgo de fraude. Entre ellas figuran sistemas interconectados en tiempo real con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, validación biométrica mediante huellas digitales y el uso de inteligencia artificial en más de 60 cámaras de seguridad.

Asimismo, se han implementado arcos detectores de metales y casilleros personales como parte de los controles en los centros de evaluación. Estas medidas, según la institución, se desarrollan bajo estándares técnicos establecidos por el MTC y con el respaldo de organismos internacionales como la Federación Internacional del Automóvil.

El Touring indicó que los usuarios podrán volver a agendar sus citas a través de su plataforma oficial, la cual se reactivará junto con el reinicio de operaciones. La entidad también agradeció la comprensión de los ciudadanos afectados y reiteró su compromiso de ofrecer un servicio seguro, transparente y orientado al cumplimiento de las normas vigentes.