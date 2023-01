El alcalde de La Molina, Diego Uceda, se refirió este martes al denominado “muro de la vergüenza”, el cual divide a los distritos de La Molina y Villa María del Triunfo (VMT) y que ahora debe de demolido por disposición del Tribunal Constitucional (TC).

Según dijo, este muro protegía al parque ecológico de su distrito de los traficantes de terreno.

“Eso (muro) colinda con el parque ecológico, el cual hay que cuidarlo de los traficantes de terreno. Este es intangible y el gobierno debería cautelar los cerros y declararlos intangibles”, alegó en una entrevista con Exitosa.

En ese sentido, negó que dicho muro vulnere los derechos al libre tránsito y discrimine por condición económica y social a los vecinos de Villa María del Triunfo. “Todos tienen acceso, todos los días pasa gente Villa María del Triunfo a la Molina sin ningún problema”, sostuvo Uceda.

“Tengo a mis grandes amigos en Villa María del Triunfo, soy amigo de su alcalde. Lo que se hace es simplemente para defender los terrenos, una pequeña frontera. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua”, agrega el alcalde.

Por otro lado, criticó las declaraciones del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, quién adelantó la semana pasada sobre la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la demolición de este muro divisorio.

“La sentencia debe estar en estos momentos en Procuraduría, aún no se sabe (la decisión). Este señor un 29 de diciembre no puede salir a adelantar opinión, no hay sentencia, ya que se está redactando. A mi me indigna que un tribuno esté levantando una polvareda”, mencionó.

“Lo que ha hecho es adelantar opinión cuando no hay sentencia aún, es un simple pirca. Evidentemente aquí el asunto no es enfrentar a blancos con cholos, ni gringos con pobres”, añadió.

Finalmente Uceda dijo que en caso se emita la sentencia, no se podría apelar a la decisión del TC, “entonces, quedarían dos posibilidades, acatar la decisión o ir a un tribunal internacional”.