La Municipalidad de La Molina clausuró el local de Supermercados Tottus ubicado en la cuadra 7 de la avenida La Fontana debido al “incumplimiento de disposiciones de seguridad y normas sanitarias”.

En un operativo inopinado, personal de Fiscalización de dicha comuna llegó hasta el referido establecimiento comercial donde comprobó “que existía peligro para la vida, la salud y la seguridad de quienes realizan sus compras”.

De acuerdo con la municipalidad de La Molina, los inspectores encontraron instalaciones eléctricas expuestas, muebles de personal y otros no anclados, falta de señalización en el área de estacionamiento, falta de mantenimiento en la señalización de la vía peatonal, entre otros.

“Lo más resaltante y peligroso se advirtió en el cuarto de bombas porque se encontraron filtraciones de agua que, al empozarse y detectarse también instalaciones eléctricas humedecidas, existía el peligro de corto circuito o de electrocutarse algún trabajador del local”, añadió.

Con relación a las medidas sanitarias, indicaron el hallazgo de tortas, postres y otros productos sin rotulación; la planta de abastecimiento de agua y/o sistema de abastecimiento en mal estado; y temperaturas no adecuadas en la cámara de conservación de productos.

La comuna indicó que la clausura se mantendrá hasta que se subsanen las observaciones, así como la limpieza y mantenimiento de la fachada principal del establecimiento comercial.