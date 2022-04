Este año las marcas tienen grandes expectativas de crecimiento. Y es que, el efecto del mundial de fútbol, y la posibilidad de ver a Perú nuevamente en el mundial, se hace sentir en todos los sectores.

Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (Apdev) comentó que marcas endémicas y no endémicas del sector fútbol que van a querer sumarse a los eSports “y esto es inversión”.

“Se espera una inversión mayor que años anteriores. Hemos estado encerrados practicamente dos años y ahora hay espectáculos deportivos, del regreso de las finales de las ligas y compeonatos de forma presencial. Van haber marcas que apostarán por este segmento que se caracteriza por tener a jóvenes de alto consumo”, precisó.

“Se tendría un incremento entre el 20% y 25% en inversión para eSports, teniendo en cuenta que estamos en un año del mundial”, agregó.

Fútbol virtual

Para la Apdev, la comunidad de FIFA 22 -videojuego- será uno de los más beneficiados con este contexto del mundial de fútbol.

“En lo que es fútbol virtual, hay empresas que van querer hacer activaciones y esto irá de la mano con juegos electrónicos o campeonatos internos (...) Va a depender mucho de los objetivos que vayan a trazar las marcas para este año”, comentó.

Respecto a los montos de patrocinio, Tapia comentó van desde campañas por una o dos semanas, con un persona, de US$ 1,000 o US$ 2,000; mientras que con equipos, si bien bordean los US$ 10,000, hay algunos que llegan a US$ 80,000 o US$ 90,000 al año.

“El equipo puede tener varias marcas como patrocinadores, pero el que invierte US$ 80,000 es como el main sponsor y por lo tanto pone sus exclusividades de categoría, como por ejemplo, que la competencia no esté, en lo que dure el contrato”, detalló.

¿Cómo funciona el patrocinio en los deportes electrónicos?

De acuerdo con la Apdev, generalmente es un acuerdo o asociación contractual entre la marca y el equipo/persona.

Cuando una marca patrocina un evento de deportes electrónicos, un equipo, un jugador o un creador de contenido, lo realizan como parte de una estrategia de marketing, todo ello para dirigirse a audiencias de jóvenes que son más activos en el entorno digital.

Tipos de patrocinio

Existen diferentes tipos de patrocinios en los deportes electrónicos disponibles para los equipos y todo aquel inmerso en este ecosistema.

“Hay que tener en cuenta que no todos los patrocinios son iguales y cada acuerdo de patrocinio manejan sus propios términos y condiciones”, advierte de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos.

Existe la errónea idea en el mundo de los deportes electrónicos que el término “patrocinio” se refiere únicamente a la entrega de dinero.

Esto no solo genera confusión, sino que también impide que los equipos de deportes electrónicos, los jugadores profesionales y los creadores de contenido obtengan el tipo de patrocinio que se adapta a sus necesidades.

Para fines prácticos estos se dividen en tres tipos:

Patrocinio de Código de Afiliado

Patrocinio por Canje

Patrocinio Puro

“El patrocinio que más beneficia a los equipos son el de que otorga dinero. Recordemos que en eSport casi el 80% se sostiene en patrocinio. Mirando hacia las marcas, estas tienen que entender qué impacto quieren generar en este ecosistema. El impacto es totalmente proporcional a la inversión que uno realiza”, indicó Tapia.

A modo de ejemplo, complementó, “si como marca solo auspicio por medios de canje, el impacto será menor que si invierto en un equipo inyectando una cantidad importante de dinero. Por canje los beneficios del equipo o la liga no son tan tangibles, más allá que la presencia de marca”.

En esa línea, dijo que “hay que tener en cuenta que hay unas métricas de vanidad, estas son obsoletas a pesar que se siguen utilizando, que toma en cuenta la cantidad de “Me gusta” o seguidores que puede tener un influencer. No son el punto de datos clave para medir el valor de ese equipo o creador de contenido, muchas veces funciona más invertir en personas con mayor credibilidad que grandes números en redes sociales”.

“Entender por contenido de valor es aquel que se pueda traducir en ahorro de tiempo, o de dinero o de esfuerzo”, resaltó.