El optimismo se sostiene en el desempeño del arranque del año. Durante el primer semestre, la marca creció 40% en ventas frente al mismo periodo de 2025, un dinamismo que De Rutte vincula al incremento de la inmatriculaciones de motocicletas en el país. “El Perú ha tenido un crecimiento aproximado de 20% de inmatriculaciones respecto al año pasado, sobre todo en las motos de media y alta cilindrada”, precisó el ejecutivo.

A ese factor se suma, según De Rutte, el auge del turismo en moto y de las comunidades moteras. “Ese crecimiento también va amarrado al incremento del turismo en moto y a los clubes moteros y comunidades. Eso ya lleva al consumidor a que, antes buscaba el precio, ahora busca información, compara tecnología, compara las certificaciones y ya busca productos premium”, afirmó, y atribuyó el cambio a una mayor conciencia sobre seguridad y prevención vial. En esa línea, la firma trabaja con escuelas y clínicas de manejo para reforzar el uso de equipamiento certificado.

Las categorías de mayor crecimiento en lo que va del año fueron la de cascos, seguida de casacas, botas y guantes, todos productos homologados. Sobre las razones de ese desempeño, explicó: “Los usuarios de esas motocicletas, al tener ya mayor velocidad, suelen buscar mayor protección. Y también nuestra cultura ha ido cambiando: antes solo veían por el precio, ahora ya se informan, quieren productos premium, certificados y homologados”.

Mauricio De Rutte, gerente de línea de ropa, accesorios y outdoors del Grupo Socopur.

Alpinestars suma dos tiendas propias

En el plano físico, el Grupo Socopur abrirá dos nuevas tiendas multimarca en Lima este año, cada una con un corner o espacio dedicado a la marca Alpinestars. "Pronto estamos abriendo una tienda y a fines de año sería la segunda”, adelantó De Rutte.

Actualmente, la marca cuenta con 13 puntos de venta en locales del grupo y una red de más de 50 distribuidores a nivel nacional, con presencia también en Piura y la selva del país. “En todas nuestras tiendas del Grupo contamos con nuestra área de boutique para la venta de indumentaria y equipamiento”, precisó.

A ello se suma el canal online, donde la compañía proyecta un crecimiento de 40% mediante servicios de envío a domicilio y recojo en tienda. En el canal mayorista de distribuidores, la meta es cerrar el año con un avance de 30% frente a 2025. “Lo importante acá es la disposición del producto localmente, para que los usuarios tengan más opciones y se enteren de las novedades, que no solo vean por internet”, señaló De Rutte.

Entre los lanzamientos previstos, la marca prepara la llegada del sistema Tech-Air, un chaleco con airbag electrónico autónomo. “Es el producto estrella que estamos trabajando en los próximos meses, de hecho hasta el próximo año, para hacer el lanzamiento. Como en Perú ya se está trabajando la cultura de prevención y seguridad vial, este nuevo producto va a ser muy importante”, adelantó.

Las categorías de mayor crecimiento en lo que va del año fueron la de cascos, seguida de casacas, botas y guantes, todos productos homologados.

El reto de la informalidad: 40% de los cascos importados no está homologado

Uno de los principales desafíos del sector es la informalidad. Según De Rutte, cerca del 40% de los cascos que se importan al país no cuenta con homologación. Para enfrentarlo, Socopur trabaja junto a la Asociación Automotriz del Perú (AAP) para impulsar una norma que exija a todos los importadores traer cascos homologados. “Hay mucho trabajo por hacer”, reconoció.

El ejecutivo mencionó que en varios países europeos el uso de casco, guantes, casacas y botas certificadas es obligatorio bajo multa, un modelo que considera necesario replicar junto a las autoridades locales.

Pese a ello, observa una tendencia positiva: la importación de equipamiento premium creció 15% el año pasado y la marca espera que ese ritmo pueda sostenerse en 2026. “Cada vez hay más motociclistas que quieren invertir en equipamiento certificado por su propia seguridad. Se siente que va cambiando, y lo vemos en que ha aumentado la importación de productos premium”, afirmó.

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Alpinestars ve en la mediana cilindrada el nuevo motor del mercado en Latinoamérica

Desde la mirada global, Clauss Hermann, export manager de Alpinestars, destacó que la marca —fundada en Italia en 1963 y presente en más de 120 países— opera en toda Latinoamérica y observa un cambio estructural en la región. El mercado, históricamente concentrado en motos por debajo de 200 centímetros cúbicos (cc) y por encima de 600 cc, empieza a desarrollarse con fuerza en el segmento de 200 a 500 cc (mediana cilindrada), impulsado por las nuevas motocicletas de origen chino.

“Eso ayuda mucho a atraer a los usuarios (motociclistas) de baja cilindrada que hasta ahora no habían prestado tanta atención a la protección, porque tenían una moto pequeña. Ahora, con 300 cc, esta gente también entra más en el sector, porque las motos son más rápidas y quieren comprar más protección”, explicó Hermann.

Clauss Hermann, export manager de Alpinestars.

El ejecutivo, que antes estuvo a cargo de la operación en otras regiones, subrayó que Alpinestars mantiene una filosofía de desarrollar primero el producto con pilotos profesionales —en disciplinas como MotoGP, motocross y enduro— antes de llevarlo al cliente final. "Desarrollar productos con pilotos es siempre un nivel de muy alta gama, porque ellos ya saben la necesidad de un súper nivel de moto”, señaló.

Ese fue el caso del sistema Tech-Air, que la compañía desarrolló durante 14 años antes de su llegada a la competición y su posterior salto al mercado masivo. Como novedad para el mercado local, la marca lanzó este año una versión del airbag para motocross y enduro, disciplinas con fuerte arraigo en el país.