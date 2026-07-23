Según De Rutte, cerca del 40% de los cascos que se importan al país no cuenta con homologación. (Foto: Alpinestars)
Según De Rutte, cerca del 40% de los cascos que se importan al país no cuenta con homologación. (Foto: Alpinestars)
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Edgar Velito
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Tras crecer 40% en ventas durante el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, la marca italiana Alpinestars, representada en Perú por el Grupo Socopur desde hace unos 15 años, avanza en un plan de expansión que contempla la apertura de dos nuevas tiendas y elevar su participación en el segmento premium de indumentaria del 55% al 65% hacia el cierre del año. El impulso se apoya en el auge de las motos de media y alta cilindrada y en una creciente cultura de seguridad vial, según detallaron a Gestión Mauricio De Rutte, gerente de línea de ropa, accesorios y outdoors del Grupo Socopur, y Clauss Hermann, export manager de Alpinestars.

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