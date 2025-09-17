Los bancos centrales están en la mira de la ciberdelincuencia. | Difusión
Ricardo Guerra Vásquez
Manaos, Brasil. El panorama de amenazas en América Latina, realizado por Kaspersky, presenta que los gobiernos son los sectores más atacados por malware en los últimos 12 meses, concentrando un 41% del total. En Perú, aunque la incidencia es menor, el Gobierno se mantiene como el objetivo principal de la ciberdelincuencia con casi un 28% del total.

