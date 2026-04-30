El 76% de empresas peruanas ha iniciado su transformación digital, según el Think Digital Report elaborado por Inesdi y OBS Business School, pero el reto aparece cuando la tecnología crece y la integración no. De acuerdo con el estudio People Analytics, solo el 50% de las empresas se considera medianamente preparada para integrar herramientas avanzadas de análisis de datos en su toma de decisiones.

En este contexto, sumar herramientas sin una visión estratégica no solo incrementa la complejidad operativa, sino que limita el impacto real de la transformación. En Perú, las empresas pueden perder hasta US$ 5 millones anuales por fallas de software derivadas de implementar soluciones rápidas que terminan operando como islas desconectadas.

Frente a este escenario, la integración tecnológica se convierte en una herramienta clave del crecimiento. Con más de 20 años de experiencia en el mercado peruano, una sólida base en conectividad, así como con data center y ciberseguridad, Claro empresas potencia su propuesta junto a HITSS, su brazo tecnológico especializado en transformación digital, con presencia en 8 países y más de 12,500 especialistas.

Esto permite a las organizaciones diseñar, implementar y operar sus plataformas de forma articulada, con mayor control, eficiencia y escalabilidad, buscando reducir la complejidad de sus entornos tecnológicos y con un enfoque en la generación de valor.

“La alianza posiciona a Claro empresas como un socio capaz de competir en el mercado, combinando amplias capacidades tecnológicas con conocimiento del mercado local. Para las empresas peruanas, representa la posibilidad de desarrollar proyectos de alta complejidad con un partner que integra infraestructura, tecnología y ejecución, mitigando riesgos y buscando resultados alineados al negocio”, señala Mariano Orihuela, Director de Mercado Corporativo de Claro.

Implementación integral de soluciones

La propuesta de Claro empresas permite abordar los desafíos actuales del mercado con una visión integral que conecta tecnología y negocio, integrando conectividad robusta, gestión de datos, inteligencia artificial y digitalización de procesos en un ecosistema articulado. Esto se traduce en organizaciones que pueden modernizarse hacia la nube, automatizar operaciones, desarrollar soluciones a medida y fortalecer su ciberseguridad sin multiplicar la complejidad de su entorno.

Todo ello respaldado por la infraestructura y solidez de la red de América Móvil, que permite ejecutar proyectos de gran escala con altos niveles de disponibilidad, desempeño y confiabilidad.

“Lo logramos a través de un enfoque integrado, donde combinamos capacidades de IA, automatización y nube sobre una base sólida de infraestructura y conectividad, adaptándolas a las necesidades específicas de cada industria. Esto permite no solo digitalizar procesos, sino optimizar la operación, mejorar la toma de decisiones y generar eficiencias reales que impactan directamente en la rentabilidad del negocio”, señala Jhelver Vargas, Subdirector Comercial TIC de Claro.

Soluciones especializadas por industria

Como parte de esta estrategia, Claro empresas y HITSS desarrollan soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector. El portafolio se organiza en dos dimensiones complementarias: Industria, con soluciones construidas para resolver desafíos específicos de cada sector; y Prácticas, un conjunto integral que combina consultoría, IA, nube, ciberseguridad y productos digitales que buscan optimizar la operación y la eficiencia de las organizaciones.

Este enfoque permite a las organizaciones contar con herramientas que busquen reducir la complejidad tecnológica y concentrar su energía donde más importa: en crecer.

El aliado estratégico para decisiones que marcan la diferencia

Las organizaciones que logran articular su ecosistema tecnológico no solo optimizan su operación: desarrollan la capacidad de innovar y competir de manera eficiente.

Integrar tecnología es hoy una decisión estratégica que define qué tan rápido una organización puede evolucionar, operar con eficiencia y tomar decisiones con información real. Claro empresas, aliado estratégico de las organizaciones peruanas, une capacidades propias y especializadas junto a HITSS para que las empresas conviertan su ecosistema tecnológico en una ventaja competitiva real, con el respaldo del grupo América Móvil y presencia en 23 países de América Latina, Europa Central y del Este, para acompañar a las empresas peruanas con la escala y especialización que sus proyectos exigen.

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