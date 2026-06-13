Las comidas escolares gratuitas, tanto desayunos como almuerzos, corren el riesgo de dejar de llegar a miles de estudiantes de bajos ingresos en Texas a raíz de los cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). En un estado donde muchas familias se apoyan en estos alimentos para asegurar al menos dos raciones diarias para sus hijos, cualquier ajuste en la ayuda despierta de inmediato preocupación entre padres, maestros y organizaciones que luchan contra el hambre infantil. ¿Por qué está en peligro la alimentación de más de 15,000 alumnos desde julio y quiénes podrían resultar más afectados? Te lo contamos en los próximos párrafos.

¿Tu hijo come en la escuela? Los cambios federales que podrían dejar sin almuerzos gratuitos a miles de estudiantes en Texas desde julio (Foto: Freepik)

LA RAZÓN POR LA QUE PELIGRAN LOS ALMUERZOS GRATUITOS ESTUDIANTILES EN TEXAS DESDE JULIO

Un promedio de 15,000 alumnos en San Antonio, Texas, podrían perder el acceso automático a comidas escolares debido a las nuevas reglas federales de la ley One Big Beautiful Bill Act, que hacen más difíciles los requisitos para recibir SNAP. Por tal motivo, ellos o sus familias tendrán que hacer más papeleo para seguir recibiendo desayuno y almuerzo, publicó San Antonio Express-News.

Los recortes golpean directamente al programa federal Community Eligibility Provision (CEP) porque depende en parte de cuántos hogares están inscritos en cupones de alimentos.

Según dicho medio, la participación en SNAP en Texas cayó más de 8% entre enero de 2025 y enero de 2026. Esta baja está relacionada con nuevas restricciones federales impulsadas por el presidente Donald Trump con la ley One Big Beautiful Bill Act, que endureció quién puede calificar y recortó dinero para programas sociales.

Al respecto, expertos en educación y nutrición advierten que el problema no se queda solo en el comedor escolar. Señalan que cuando un niño pasa hambre, le cuesta más concentrarse, baja su rendimiento y falta más a clases.

En tanto, el Banco de Alimentos de San Antonio también se alista para atender a más personas que necesitarán apoyo con comida. Su director, Eric Cooper, dijo que la organización enfrenta un panorama difícil por los recortes federales y calcula que más de 200,000 menores en el sur de Texas perderán el acceso regular a comidas escolares en verano. Destacó que SNAP es clave contra el hambre: “por cada comida que da el Banco de Alimentos, SNAP cubre nueve”.

A la par, los distritos escolares buscan que el impacto burocrático sea lo más ligero posible para las familias. En algunos casos, las solicitudes se podrán hacer por internet desde julio. Aun así, muchos maestros temen que los nuevos trámites y requisitos hagan que estudiantes que sí califican se queden sin ayuda por falta de información o por dificultades para completar los formularios, publica Clarín.

Muchas escuelas dejarán de calificar para el CEP a partir del ciclo 2026-2027 (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES SERÁN LOS MÁS PERJUDICADOS?

Miles de estudiantes de bajos recursos en San Antonio, Texas, serían los más perjudicados por los cambios introducidos en el SNAP. En el distrito North East ISD, 29 escuelas dejarán de calificar para el CEP desde el año escolar 2026-2027, y como resultado, miles más de 15,000 estudiantes tendrán que llenar formularios extra para poder recibir comidas gratis o a precio reducido.

La Agencia de Educación de Texas explica que el programa federal Community Eligibility Provision (CEP), creado en 2010, permite a escuelas en zonas de bajos ingresos ofrecer comidas gratuitas a todos sus estudiantes sin pedir solicitudes individuales. En lugar de formularios por familia, los colegios usan los datos de otros programas que dependen del nivel de ingresos, como SNAP y TANF, para calcular la ayuda federal.

El porcentaje de participación en esos programas define cuánto dinero reciben para alimentación escolar y, si no alcanza, las escuelas deben cubrir la diferencia. Así, el CEP reduce la carga administrativa y facilita que todos los niños coman gratis en el colegio.