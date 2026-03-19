Renato Figueroa, Marketing & Sales Manager de ABB, explicó a Gestión que el portafolio local del negocio de electrificación se sostiene en tres grandes frentes. “Apoyamos a las industrias del país con tecnología, por ejemplo, en componentes de media tensión”, señaló, tras explicar que ese portafolio incluye equipos como interruptores, seccionadores y relés.

Un segundo nivel del portafolio está enfocado en celdas de media tensión y el tercer frente corresponde a soluciones integrales a la medida. En este caso, la compañía no solo suministra equipos, sino que integra distintas tecnologías en formatos listos para operar, como salas eléctricas en contenedores, pensadas para operaciones en zonas remotas.

ABB impulsa soluciones de media tensión para modernizar subestaciones en sectores como minería, infraestructura y energía. Foto: Andina.

Las metas de ABB para el 2026: espacio para crecer en sector de infraestructura

De cara a este 2026, ABB prevé un entorno favorable para el crecimiento de su negocio de electrificación en el Perú, impulsado por la recuperación de la inversión y un contexto macroeconómico positivo, a pesar de ser un año electoral. “El año pasado trabajamos fuertemente proyectos en minería, utilities (empresas de distribución eléctrica), infraestructura e industria, y esa tendencia no solo se mantiene, sino que está aumentando”, sostuvo.

Por segmentos, la minería seguirá siendo el principal motor de la operación de ABB en Perú. “Es un segmento clave para nosotros y representa alrededor del 60% de nuestro volumen de negocios . Ahí esperamos crecer fuertemente”, indicó.

El segundo frente en importancia es el de utilities, que concentra entre el 20% y el 25% del negocio local. ABB trabaja con las principales distribuidoras eléctricas del país, tanto privadas como estatales. “Con las privadas tenemos relaciones de largo plazo, y con las empresas del Estado trabajamos a través de contratistas, donde también venimos incrementando nuestra participación”, explicó.

En infraestructura, que hoy representa cerca del 10% del volumen de negocios, la compañía ve espacio para expandirse. “Es un segmento en el que hemos venido ingresando en los últimos años y cada vez crecemos más”, señaló. Destacan proyectos en puertos, edificaciones y obras públicas como hospitales, donde ABB ha ganado mayor presencia a través de socios comerciales.

La estrategia de ABB en tres ejes

En paralelo, ABB enfocará su estrategia este año en tres ejes. El primero es la digitalización. “Contamos con un sistema de control llamado ZE600, que permite actualizar y volver más inteligentes las operaciones tradicionales de nuestros clientes”, señaló.

El segundo es el desarrollo de soluciones bajo normativa americana (NEMA/ANSI), un mercado clave donde la firma busca recuperar terreno. “Después de la pandemia perdimos algo de presencia, pero ya estamos retomando con órdenes ganadas y proyectos ejecutados en las principales minas del país”, comentó Figueroa.

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Finalmente, el tercer eje se basa en fortalecer su red de canales de distribución . “Tradicionalmente trabajábamos de forma directa con el usuario final, pero en los últimos años hemos impulsado con fuerza el trabajo a través de canales”, indicó.

En el 2025, estos canales representaron el 15% del volumen de negocio de la división en el Perú y la meta es que alcancen el 40% en los próximos dos años.

Renato Figueroa, Marketing & Sales Manager de ABB, señaló que la minería concentra cerca del 60% del negocio de electrificación de la compañía en el Perú. Foto: Andina.

Avance en la digitalización de subestaciones

En materia de digitalización de las subestaciones eléctricas, las inversiones podrían bordear de entre US$ 300 millones y US$ 400 millones hacia el 2030, de acuerdo con proyecciones de ABB. A nivel anual, explicó, las cifras aún responden más a expectativas que a un registro consolidado, pero la tendencia es clara. “ Este mercado debería crecer a tasas de entre 15% y 20% por año ”, estimó Figueroa.

Según el ejecutivo, el impulso a la digitalización no responde a una moda, sino a beneficios operativos concretos relacionados con el monitoreo en tiempo real, operación remota de equipos y mayor capacidad de respuesta ante fallas.

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Además del impacto en la confiabilidad, la digitalización también abre espacio para eficiencias operativas. En el caso de la minería, este enfoque cobra mayor relevancia en un contexto de altos precios de los metales.

Para el 2025, el directivo aclaró que la inversión anual en este tipo de soluciones en el mercado peruano se habría ubicado entre US$ 50 millones y US$ 60 millones, y se espera que crezca entre 15% y 20% en el 2026 , principalmente impulsada por proyectos mineros —incluido el corredor minero del sur— y por mayores requerimientos de digitalización en empresas eléctricas.

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En detalle, el mercado de digitalización de subestaciones eléctricas podría alcanzar entre US$ 60 millones y US$ 72 millones en el 2026, si se concreta el escenario de crecimiento de 20%. Inclusive bajo una proyección más conservadora, de 15% anual, el segmento se expandiría a un rango de entre US$ 57.5 millones y US$ 69 millones .

La digitalización de subestaciones permite monitorear en tiempo real el estado de los equipos y la red eléctrica. Foto: Andina

La apuesta por los canales de distribución: más socios en 2026

Otro de los ejes estratégicos de ABB en el Perú para este año es el fortalecimiento de su red de canales de distribución a nivel nacional. La meta, reiteró, es que estos representen el 40% de la facturación de la división hacia el 2027. “En 2024 y 2025 nos enfocamos en seleccionar y formar una red sólida de canales. Hoy ya tenemos cerca del 80% de esa red consolidada”, indicó Figueroa.

Este año se sumarían uno o dos socios adicionales, pero el foco estará en potenciar a los ya existentes.

La estrategia pasa por dotarlos de mayores capacidades técnicas y comerciales. Las capacitaciones se realizan tanto a nivel local como en fábricas y centros tecnológicos de la compañía en el extranjero.

A diferencia de otros rubros, estos canales no operan como tiendas minoristas. “No hablamos de ferreterías, sino de empresas B2B que manejan stock en almacenes y atienden proyectos industriales”, precisó.