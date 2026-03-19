ABB enfoca esfuerzos en equipamiento de subestaciones eléctricas para garantizar la continuidad y calidad del suministro de energía en industrias y ciudades. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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Para la línea de negocio de electrificación de ABB, el 2025 fue un año especialmente positivo en el rubro de soluciones de distribución eléctrica, que registró un crecimiento de doble dígito en Perú. A nivel global, el negocio de electrificación representa entre el 42% y el 43% de los ingresos totales de la multinacional tecnológica suizo-sueca especializada en soluciones de energía y automatización. Dentro de dicha división, las soluciones de distribución eléctrica concentran el 38%. En ese contexto, ¿qué metas se ha planteado la compañía para el mercado peruano en 2026?

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