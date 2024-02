¿Cómo comenzó este trayecto?

En ABB tengo 20 años, he aprendido mucho y los últimos dos años he estado liderando el equipo de Motion. He desarrollado mis potencialidades y me ha permitido afrontar este reto de manera más tranquila, comprendiendo que estamos en un entorno con población masculina bastante fuerte.

¿Qué retos asume?

Hay muchos. Tengo una carrera en el área financiera (administración de empresas), pero siempre he trabajado una perspectiva más amplia. Hemos hecho trasformaciones bastante grandes. En el primer año tuvimos un crecimiento de 12% (en Motion), y todos aquellos elementos que he podido captar de la experiencia en ABB me han ayudado en el desarrollo, además del apoyo de las personas a nivel regional y global.

¿La carrera en esta industria estuvo en su plan de vida?

Cada persona diseña su futuro, empecé muy enraizada al tema financiero, pero en la medida de que iba crecienod en mis responsabilidades vi que tenía oportunidades de conocimiento y crecimiento en otras áreas. Antes de asumir este rol, fui gerente de sales support, es la parte de ingeniería, de propuestas técnicas para nuestros clientes.

¿La cuestión de género fue una barrera o una oportunidad?

ABB tiene unas estrategias globales bien marcadas en equidad de género y diversidad desde hace siete u ocho años. Antes, venía desarrollándome en posiciones de liderazgo medio y tuve la suerte de tener mentores que me ayudaron en el crecimiento, fueron varones pero con la visión distinta. Ahora, buscamos encontrar el talento más allá el género. Siempre ha buscado oportunidades, ha tenido las cosas claras, trato de hacer un bosquejo de lo que espero, llenar gaps y continuar en crecimiento.

¿Cómo se animó a entrar al rubro industrial?

Entré a ABB hace muchos años al área de finanzas, mis expectativas eran estar en una empresa grande corporativa, como ABB, y en el camino se fueron dando los cambios. Primero estuve en dos empresas pequeñas locales, trabajé desde muy joven mientras estudiaba, luego se dio la oportunidad en ABB.

¿Hubo temores al inicio?

Tengo confianza en mí misma. Desde muy joven me visualizaba en un crecimiento y desarrollo profesional. Hice una maestría en finanzas corporativas, mi expectativa era ser gerente de finanzas, postulé a ese puesto en ABB pero el mismo desapareció, y tenía que cambiar. Con el conocimiento adquirido, fui sumando, construyendo y vi oportunidades distintas.

¿Tuvo alguna experiencia no tan agradable por la cuestión de género?

Soy la segunda de dos hermanas, mi padre y madre siempre nos han criado bastantes seguras. No soy de las personas que se distraen con comentarios, siempre habrá, pero esos nunca me hicieron sentir menos o pudieron afectarme de alguna manera. No los recuerdo con mucha claridad, soy una persona con mucho temple. Mi reto más importante es ser yo misma.

¿Si no hubiera sido el mundo de las finanzas, qué carrera podría haber seguido?

En algún momento, me hubiera gustado ser periodista, reportera. Me imaginaba que debía ser muy bonito estar en situaciones que no son las cotidianas, buscar situaciones complejas, delicadas. Soy una persona muy curiosa y eso ha sido también parte de mi desarrollo. De repente hubiera sido algo interesante para mí.

La vida personal

¿Le dedica un espacio importante a la vida personal?

Soy madre de una niña. Hoy tenemos la fortuna de que la sociedad va cambiando, nosotros también como mujeres tratamos de hacer una sociedad más justa, equitativa y no solo en el ambiente laboral, sino también en el espacio personal. Junto con soporte de mi familia, puedo tener un equilibrio entre la vida laboral y personal.

Una amiga me decía que una como mujer siente que descuida los temas personales, básicamente familiares, por abocarse a la vida laboral. Yo pienso que si uno trabaja en equipo en la familia y el trabajo, puede lograr el equilibrio.

¿Qué actividad realiza en sus tiempos libres?

Los espacios libres para mí son con mi familia. Mi hija tiene nueve años y es muy importante que ella me vea no solo como la mamá que trabaja, sino como madre y amiga, y mi esposo y mi madre igual. En lo personal, trato de darme un poco de tiempo para el baile en las noches, en alguna academia para disiparme.

¿Qué le trae el baile?

Es disfrutar de los momentos, de lo que te gusta. Soy muy apasionada con las cosas que hago, me gusta mi trabajo y por eso estoy muchos años en ABB. Me gusta bailar y lo disfruto, a veces no lo hago muy bien, pero sé que lo puedo hacer mejor, igual que en la vida.

¿Y qué genero suele balar?

Me gusta la salsa, la bachata.

Aspiraciones y mirada a futuro

¿Hay espacio por recorrer en lo profesional?

Tengo dos años en el cargo, me siento satisfecha, todavía tengo por hacer aquí, pero mirando un poco más adelante, hay oportunidades. ABB es una empresa global que da oportunidades de crecimiento no solo en el país sino fuera, en mercados con portafolios más complejos.

¿Esta carrera la ha llevado a viajar?

Sin duda, es un trabajo que implica viajes, no solo en Perú sino en el extranjero. Viajo mucho a provincias. Viajo por reuniones globales fuera de país, en Latinoamérica. Es una oportunidad no solo de desarrollo profesional, sino de conocer cultura de otros países, interactuar con compañeros en posiciones similares a la mía, el aprendizaje es muy rico.

¿Le gustaría vivir en otro lugar fuera de Lima?

A mí y mi familia nos gustaría ir a Europa, que muestra desarrollo en muchos sentidos, o a Canadá.

¿Invitaría a más mujeres a sumarse a sectores industriales?

Sin duda, hay muchas más oportunidades, tenemos programas para mujeres jóvenes en ABB, por ejemplo. Es una cuestión de actitud. Las mujeres no debemos tener miedo a tomar retos y debemos prepararnos, no improvisar. No es una cuestión de lanzarse y ya, sino ir preparando esa ruta y cuando una está preparada y hay una oportunidad, no hay nada que te pare.

Muy a futuro, ¿se ve en otra actividad?

Acabo de comenzar en mi nuevo rol, pero sí me he visto tentada en algún momento a emprender algunas cosas personales, no pronto, pero en algún momento puede darse.

