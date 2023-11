Para este 2023, la empresa estima que la participación del sector minero en su facturación local crecerá al menos 10%. Su planta en Arequipa, que se amplió en el 2022, está operando a más del 100% de su capacidad, y la razón es que los servicios brindados a las empresas mineras crecieron en casi 140% respecto del primer semestre del 2022, incluso habiendo un lento dinamismo del sector a inicios del año. “Los clientes están apostando por tener acuerdos de servicios para asegurar sus activos estratégicos”, explica Max Luedtke, vicepresidente y gerente global de la Línea de Negocio de Minería de ABB. El último contrato adjudicado este año es con Chinalco (Junín) por US$ 12 millones, para servicios de atención a la base instalada.

“Tenemos una cartera con varios proyectos para electrificación y automatización en minería en el Perú, que oscilan entre los US$ 10 millones y los US$ 30 millones cada uno. En no más de seis meses debemos dar un gran anuncio de adjudicación”, asegura. Si bien la empresa ya tiene participación en casi el 100% de las grandes minas del Perú, conversa con Antamina para diseñar su proyecto de descarbonización. “Hoy las palabras claves para nuestro negocio son ‘involucramiento temprano’ y ‘colaboración con diferentes compañías’, así que nos estamos haciendo socios con otros proveedores”, detalla Luedtke como parte de la estrategia que ha adoptado la multinacional para seguir creciendo.

La firma también se ha propuesto que el Perú sea el segundo mercado regional que cuente con su sistema Trolley, tecnología que reduce la emisión de gases y el consumo de petróleo en el transporte del mineral. El primero se instalará en Chile en el 2024, tras adjudicarse un contrato por US$ 10 millones.

Ampliará portafolio

Luedtke afirma que la inversión en mina a tajo abierto o subterránea continuará en el Perú debido a las expectativas por el cobre. Agrega que proyectos en zinc y en hierro diversificarán su producción hacia este mineral. En esa línea, ABB seguirá ampliando su portafolio de automatización y electrificación para minas.

“Esperamos que el nuevo portafolio represente el 20% de nuestros ingresos locales en minería y, para los siguientes cinco años, hasta el 80%. En los próximos dos años esperamos hacer un par de anuncios sobre la incorporación de nuevas tecnologías al Perú”, adelanta.

Parte de la estrategia es el ingreso de sus robots en minas peruanas. Por ahora, solo se han instalado en una refinería de zinc en Lima, pero ya se han iniciado pruebas en Codelco (Chile). Durante este 2023, ABB ha destinado más de US$ 200 millones para ampliar su planta de fabricación de robots en Suiza.

