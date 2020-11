Rectora UCAL

Hace unos años, regresando de un viaje en el que habíamos firmado un proyecto sumamente ambicioso, en el avión le pregunté a quien era mi jefe, si no se moría de miedo de lo que acabábamos de firmar. Se rio y me dijo “claro que sí; pero he aprendido a decidir – con miedo - y después me ocupo de él”.

Definitivamente, la principal barrera para el emprendedor no es la maraña de papeleos para obtener los permisos, sino los nudos mentales que se deben soltar. El principal – el miedo.

4 tips:

1. Saca energía del miedo: No existe un solo emprendedor o líder que no sienta miedo. Es lo normal. La diferencia está en lo que haces con el miedo – o permites que bloquee tus sueños o sacas energía de él. ¿has visto la cara de las personas cuando bajan de una montaña rusa? Están llenas de energía porque dominaron el miedo y eso te empodera.

2. Domina la estrategia del miedo: Mientras tu optas por el camino “A”, el miedo va a encargarse de destacar tus debilidades para convencerte de abandonar y que tomes el camino “B”. ¿Cómo lo evitas? Desarrollando tu mentalidad de ganador. Entrénate para mirarte como ganador registrando en un cuaderno tus fortalezas todos los días; así evitarás que el miedo decida por ti.

3. Diseña tu plataforma de soporte: Principalmente si emprendes solo porque se presentan muchas dudas y temores y la soledad es una de las principales causas de abandono. Diseña una plataforma de soporte partiendo por (i) identificar amigos que tengan expertise en temas que requieres consultar. (ii) Haz un plan de temas clave que necesitas aprender. El conocimiento da seguridad. (iii) Invierte en un coach empresarial que te ayudará a mantener tu mentalidad de ganador, a ser disciplinado con tu plan y – no te dirá qué hacer – pero sí que te cuestiones y veas diferentes maneras de abordar tus temas.

4. Desarrolla actitud de CEO: Un CEO defiende la misión, pero también se encarga de que las cosas sucedan. El emprendedor es el CEO de su negocio y hacer que las cosas sucedan incluyen mitigar el miedo y avanzar.

El primer paso para tumbarte los “trámites” mentales es ejercitar tu mente todos los días para que saques musculatura actitudinal que es lo que te permitirá avanzar – y para avanzar, es necesario arrancar.