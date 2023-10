¿Cómo viene el 2023 para el rubro de lubricantes?

Es un año difícil. La situación política que enfrentó el país a inicios de año afectó fuertemente los segmentos más frágiles de la economía. En la venta al por menor de lubricantes, las empresas fueron fuertemente afectadas por cierre de carreteras. A eso se le suma la inflación.

¿Cómo cerraría el año frente al 2022?

Tenemos la expectativa de que el final del año sea mejor, vemos algunos mensajes y señales de un dinamismo. Se ve estabilidad a nivel de Gobierno, eso hace que poco a poco se recupere las confianza y las decisiones de inversión. Desde el segundo semestre hemos empezado a ver mejoría. No sé si nos alcance para crecer de manera significativa, pero recuperamos la tendencia de crecimiento.

Aun en esa situación, ¿hay nuevas líneas o innovaciones en marcha?

Los mercados son dinámicos y tenemos que mantenernos al día para reaccionar con nuevas líneas. A fines del 2023 e inicios del 2024 empezaremos con productos para nichos en los cuales no tenemos presencia en lubricantes y solventes. En energía, el 2024 pinta como un año de cosas interesantes.

¿En qué sectores se enfoca TotalEnergies en Perú?

En industria, minería, transporte y el sector automotriz. A nivel de retail y concesionarios, nos hemos posicionado en varios segmentos que nos permite al final tener diversificado el negocio. El canal más afectado fue el retail minorista automotriz; y por el fenómeno El Niño, el agro y la pesca.

A propósito del último Perumin, ¿cómo ven la demanda en la minería?

Cuando miramos al país como un todo, con un escenario complejo desde el punto de vista económico, la minería es como esa locomotora que lleva hacia arriba el desarrollo de negocios. Hay una sensación de un alto grado de resiliencia y fortaleza de la minería. Es un segmento prioritario para nosotros con lubricantes, solventes y en energía.

LEA TAMBIÉN: Equinor y Total salen del proyecto petrolero Petrocedeño en Venezuela

La incursión en la energía

¿Qué proyectos tiene TotalEnergies en Perú para el 2024?

Entre finales del 2023 y empezando el 2024, realmente vamos a entrar con un pie más fuerte en los negocios relacionados con energías. Habrá mucha actividad de desarrollo y prospección en energía renovable. Hemos reorganizado nuestra cadena comercial para poner foco a la energía en segmentos B2B, donde vemos oportunidad de crecimiento.

¿Ya han tenido acercamientos con potenciales clientes?

Sí. Implementamos un plan de desarrollo de negocios de generación renovable hace un par de años, contratando personal dedicado a ese rubro, conocedores del sector en Perú, Colombia, Chile, y empezamos a acercarnos a jugadores que podían tener interés en proyectos de energía.

¿Serían inicialmente proyectos solares para empresas?

Solares y eólicos. Las energías renovables son intermitentes y nosotros estamos trabajando para integrarlas y tener una oferta estable. Hace varios años ya estamos con energía eólica en tierra y mar, y solar, con la ambición de tener 100 GW de capacidad instalada de generación renovable el 2030 a nivel mundial, y Perú es parte de ello.

¿Serían soluciones híbridas?

Todo depende del nivel de avance del país donde estemos. Si hay una matriz con hidroeléctricas, gas natural, fotovoltaica y eólica, hay una gran flexibilidad para garantizar que el suministro sea confiable y competitivo. Es un esquema híbrido que en todos los países está empezando a darse a nivel de gobierno.

Plan de inversiones

¿Cuál son las inversiones de TotalEnergies en Perú?

Las principales inversiones están en el desarrollo de canales de distribución directos, principalmente con lubricentros premium. En energías, la inversión será en plantas de producción. Son proyectos más a largo plazo y niveles de inversión mayores. Además, la empresa invierte en un plan de conservación de bosques. Invertimos en esos tres frentes.

¿Cuál es el plan en la red de lubricentros premium?

Trabajamos con clientes nuestros del negocio de lubricantes y servicios afines. Invertimos en puntos existentes donde hay una clientela. Mejoramos la experiencia del punto de venta con servicios, infraestructura y una imagen nueva asociada a TotalEnergies.

¿Cuántos lubricentros tienen hoy bajo ese esquema?

Arrancamos este año el proyecto y esperamos cerrar con seis el 2023. La expectativa en los siguientes años es llegar a 30. Hemos tenido buena acogida y estos lubricentros ya se empezarán a ver por ahí.

LEA TAMBIÉN: TotalEnergies entrará al negocio de energías renovables en el Perú

Hacia el 2024

¿Cuál es su perspectiva de negocio hacia el 2024?

La economía peruana ha demostrado ser resiliente. Si podemos tener más estabilidad en lo político y generar confianza, estoy seguro de que tendremos un 2024 muy bueno.

¿Prevén retomar los crecimientos previos al 2023 (doble dígito el 2022)?

La recuperación tras la crisis política del país fue mucho más lenta de lo esperado y no me atrevería a decir cómo será el 2024, pero las señales son buenas. Vemos un cambio de tendencia, pero todavía no estamos salvados. Debemos estar muy atentos. Algunos segmentos crecen y eso nos da optimismo.

HOJA DE VIDA

Nombre: Daniel Rochon

Cargo: gerente director adjunto TotalEnergies Perú

Edad: 43 años

Nacionalidad: colombiana

Profesión: ingeniero mecánico por la Universidad de Los Andes (Colombia)

Trayectoria: 18 años en negocios vinculados a la minería y la industria

Hobbies: Ciclismo y tenis

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.