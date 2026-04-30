El holding de origen peruano Ferreycorp, que opera en el sector de maquinaria y servicios relacionados, reportó ventas por US$ 578 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 8% frente al mismo periodo del año anterior. En moneda local, los ingresos alcanzaron S/ 1,980 millones, un nivel similar al registrado en los primeros meses de 2025, con un incremento de 0.3%. En ese mismo periodo, la utilidad neta ajustada -que excluye el efecto cambiario- se redujo 17%, hasta S/ 110 millones.

El desempeño del trimestre estuvo marcado por un mayor dinamismo en la venta de maquinaria, especialmente de la línea Caterpillar, que mostró crecimiento en todos los segmentos en los que opera la corporación, incluyendo gran minería, construcción e infraestructura, además de otras industrias. A ello se sumó la provisión de marcas aliadas que complementan su portafolio.

La minería continuó siendo el principal motor del negocio, al concentrar el 57% de las ventas totales, considerando tanto operaciones de tajo abierto como subterráneas. Le siguieron el sector construcción, con el 24%, y el segmento de industria, comercio y servicios, con el 10%. En menor medida, también aportaron las actividades de agricultura y forestal, con el 3% del total.

Mayor peso de maquinaria impacta márgenes

Entre enero y marzo de 2026, la utilidad neta ajustada ascendió a S/ 110 millones, lo que representa una reducción de 17% frente a los S/ 133 millones reportados en el mismo periodo de 2025. Según Ferreyport, este resultado responde a un cambio en la composición de las ventas.

En ese sentido, se registró una mayor participación de la línea de maquinaria y equipos dentro del mix total, que, si bien impulsa los ingresos, presenta menores márgenes en comparación con las líneas de repuestos y servicios, asociadas a una mayor complejidad operativa.

El 81% de las ventas de Ferreycorp provino de operaciones vinculadas a Caterpillar. (Foto: Ferreycorp)

Pese a ello, la corporación avanzó en eficiencia. Los gastos operativos sumaron S/ 271 millones en el trimestre, un 10% menos que los S/ 303 millones del mismo periodo del año previo. Como porcentaje de las ventas, estos pasaron de 15.3% a 13.7%.

En cuanto a la composición de ingresos, las ventas de los representantes de Caterpillar en Perú alcanzaron US$ 470 millones, equivalentes al 81% del total. Las operaciones internacionales vinculadas a la marca sumaron US$ 56 millones (10% del total), mientras que las empresas que complementan la oferta de bienes y servicios aportaron US$ 50 millones (9%).

Con más de 7,800 colaboradores y 103 años de operación en el país, Ferreycorp mantiene su posición como uno de los principales actores en el rubro de bienes de capital y servicios relacionados.