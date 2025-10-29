Ferreycorp y sus subsidiarias registraron ventas por S/ 5,853 millones entre enero y setiembre de 2025, un crecimiento de 4% frente al mismo periodo del año anterior. En ese resultado, la corporación destacó que la mayor demanda de los sectores minería y construcción, así como la continuidad de proyectos en otros segmentos productivos, fueron determinantes.

El negocio de representación de Caterpillar en el Perú se mantuvo como el principal contribuyente del grupo, al sumar más de S/ 4,800 millones en ventas, por encima de los S/ 4,600 millones alcanzados en el 2024.

A ese negocio se añadieron las operaciones de representación de Caterpillar en el exterior, que totalizaron S/ 518 millones, y las empresas que complementan la oferta, con S/ 531 millones, cifra similar al año pasado.

Ferreycorp crece 4% apoyada en mayor demanda minera y consolida presencia con maquinaria y servicios Caterpillar. (Foto: Ferreycorp).

Buen desempeño en los segmentos de minería y construcción

Durante los primeros nueve meses de 2025, Ferreycorp destacó el desempeño de sus líneas de máquinas y motores para minería y construcción, así como el negocio de equipos aliados, alquileres y unidades usadas. También mostró dinamismo la línea de servicios logísticos, que continúa reforzando la propuesta de valor del grupo en sus distintos mercados.

El sector minero concentró el 56% de las ventas totales al cierre del tercer trimestre, seguido de la construcción con una participación del 25%. Otros segmentos como industria, comercio, servicios y agricultura aportaron el 9% y 3%, respectivamente. Asimismo, la línea de repuestos y servicios, tanto de Caterpillar como de marcas aliadas, mantuvo una participación relevante al representar el 54% de los ingresos durante el periodo.

Ferreycorp remarcó la vigencia de su relación con Caterpillar, marca que representa desde hace 83 años y que continúa siendo crucial para su portafolio: el 76% de los ingresos totales provino de sus soluciones de maquinaria, alquileres, repuestos y servicios en el Perú y otros países de la región.