La ausencia del Poder Ejecutivo en la Comisión de Energía y Minas para sentar una posición clara frente al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) los haría cómplices de una nueva extensión, acusó la congresista Diana Gonzáles, quien también es vicepresidenta de dicha comisión.

Si bien el premier Ernesto Álvarez. afirmó a Gestión que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) si se reincorporan al Reinfo a los mineros informales excluidos, la legisladora aseguró que hasta ahora no se han visto acciones por parte del Gobierno para evitar una futura prórroga.

Pese a las invitaciones enviadas por la comisión, Gonzáles precisó que no ha asistido ningún ministro ni viceministro del sector a sentar su posición, pasando la responsabilidad de atender las consultas del Congreso de la República solo a algunos directores de las carteras involucradas.

“Deberían ir a la comisión. Son ellos quienes tienen que sentar posición sobre el Reinfo. Hemos oído (comentarios) sobre la reinserción de los 50,000 registros que finalizaron su proceso de formalización en el mes de junio, pero no dicen nada sobre la prórroga (al 2027) (…) Lamento mucho que el silencio del Poder Ejecutivo sea cómplice de esta nueva prórroga”, comentó a Canal N.

En medio de esta situación, Gonzáles cuestionó la falta de coherencia del Gobierno en temas de seguridad y financiamiento del crimen, pues -insistió- no se ha sentado una posición clara sobre el Reinfo y no se toman acciones para cortar el financiamiento de estas actividades ilegales.

La legisladora recordó que la bancada del hoy presidente de la República, José Jerí, Somos Perú, está a favor de la prórroga.

Minería ilegal. | Andina

Intereses electorales

Por otro lado, la congresista señaló que la motivación de varias bancadas en una posible prórroga del Reinfo se debe a claros intereses electorales, dada la intención de “aprovechar estos millones de votos” de los mineros informales.

En ese sentido, consideró posible que, con miras al Congreso bicameral que se elegirá en el 2026, se esté buscando tener una bancada que dé representación a los pequeños mineros artesanales e informales.

“ Me hace sentido que veamos que muchos de ellos ahora quieran intentar un lugar en la Cámara de Diputados o de Senadores, y pelear sus temas directamente, en lugar de estar cada año en la avenida Abancay pidiendo a gritos la prórroga del Reinfo”, refirió.

Además de la prórroga, Gonzáles denunció que se ha priorizado el debate sobre esta extensión por encima de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE). Recordó que el proyecto de Ley MAPE fue archivado bajo la presidencia anterior, mientras que las reconsideraciones presentadas fueron retiradas recientemente, lo que allanó el camino para enfocarse exclusivamente en la prórroga.