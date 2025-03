El presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Luis Humberto Chirif, salió en defensa de la normativa vigente que regula el sistema de concesiones mineras en el Perú, frente a proyectos de ley que desde el Congreso de la República buscan reducir sus plazos de vigencia.

Como hemos informado, los grupos parlamentarios de Renovación Popular (RP) y la Bancada Socialista presentaron, en cada caso, iniciativas legales para que se revoquen las concesiones que no reporten explotación o exploración en determinados plazos.

Una de las propuestas busca modificar la Ley General de Minería de forma que la concesión revierta al Estado al cabo de cinco años consecutivos sin iniciar actividad productiva sin justificación aprobada por la autoridad competente.

Además, dan plazo a los titulares para que inicien inversión en exploración al cabo de tres años, o a presentar un plan de trabajo (bajo pena de caducidad).

En el otro caso, se plantea incrementar el monto a pagar por derecho de vigencia a razón de US$ 5.00 por hectárea por año (desde los US$ 3.00 actuales) y caducar la concesión al cabo de 10 años de no invertir en exploración, o de 20 años si no inicia producción (el plazo actual es de 30 años).

Defenderán normativa

Durante su participación en el Jueves Minero, que realiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el titular del Ingemmet (ente adscrito al Ministerio de Energía y Minas - Minem), afirmó que se defenderá la normativa que brinda estabilidad jurídica al sistema de concesiones.

“Vamos a dar todo lo que podamos para capacitar a los gobernadores y legisladores para que ejerzan sus funciones con mayor conocimiento y defender la normativa que garantiza la seguridad jurídica con la que se desarrollan las concesiones mineras, no podemos cambiar las reglas de juego cuando estamos en el segundo tiempo”, puntualizó.

Expedientes acumulados

Chirif indicó que la entidad a su cargo trabaja en optimizar los procesos para la entrega de concesiones mineras, de forma que puedan culminar la revisión de 4 mil expedientes de petitorios mineros hasta inicios del año 2026.

“Estamos trabajando en la transversalidad y la optimización de nuestras direcciones, con el fin de reducir la brecha que tenemos con una acumulación de cerca de siete mil expedientes, que han estado algo desatendidos. Hoy son 4 mil”, detalló.

En otro momento, señaló que, si bien en los últimos años, el presupuesto anual del Ingemmet ha crecido entre 7% a 9%, este monto no es suficiente en relación con la demanda de información especializada que generan, así como para la realización de un trabajo eficiente.

“En esta gestión estamos elaborando un plan operativo al 2026, a la altura que un servicio geológico de nivel y un instituto de investigación requiere, con un presupuesto bastante mayor al 7 por ciento mencionado”, comentó.

Hay yacimientos idóneos para pequeña minería

El presidente del Ingemmet se refirió al problema de la formalización minera, señalando que también debe ser atacado con conocimiento del territorio mediante capacitaciones a las diversas autoridades.

En ese sentido, indicó que han pedido realizar una reunión informativa en el Congreso de la República para explicar que hay yacimientos idóneos para la minería de pequeña escala y la de gran magnitud.

“Lo que podemos hacer al respecto es llevar información a los congresistas para que se comprenda mejor el trabajo minero”, explicó.

Zonas con potencial

Como parte del proceso de formalización minera, el Minem ha encargado al Ingemmet el analizar la distribución geográfica y situación de los registros integrales de formalización minera (Reinfo).

En esa línea, el Ingemmet ha identificado siete nuevas zonas con potencial de mineralización para la minería de pequeña escala.

En la selva alta y llanura amazónica; en la Cordillera Carabaya; en la Cordillera Buldibuyo-Pataz-Balsas; en el flanco occidental de la Cordillera Occidental desde La Libertad hasta Tacna; en la denominada Zona Bocana - Las Lomas – Suyo; en el Valle del Mantaro y en la zona conocida como Deflexión de Abancay.

