“La lectura debe ser una de las formas de la felicidad, de modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento —que no pienso escribir—, que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal”, señaló alguna vez el escritor poeta Jorge Luis Borges; sin embargo no muchas autoridades parecen creer en ello.

Entre el 2014 y el 2020 se cerraron 400 bibliotecas públicas municipales, según el último estudio “Estado situacional de las bibliotecas públicas municipales en Perú 2023″. Esto llevó a que la BNP realice un plan para poder cerrar brechas y analizar las razones que llevaron a estas clausuras. Según han podido hallar, entre las causas se encuentra la falta de institucionalidad de la biblioteca, es decir, muchas de las bibliotecas tenían personal a su cargo, pero no contaban con un presupuesto o con instrumentos de gestión. “Esta parte puede sonar un poco burocrática, pero es sumamente importante porque es una de las causas principales por las cuales muchos gobiernos de turno de los municipios han estado cerrando bibliotecas con facilidad, ello a pesar de la Ley Orgánica de Municipios, exige que éstas tengan una biblioteca pública de acuerdo a los estándares de la BNP”, anotó Alex Alejandro, director de la Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria de la Biblioteca Nacional del Perú. Añadió que frente a ello el 2023 han logrado la creación administrativa de 102 bibliotecas locales y a diciembre del año pasado 40 ya fueron implementadas y están en funcionamiento, por el plan que elaboraron en el 2021. LEA TAMBIÉN: Crisol alcanza 40 tiendas a nivel nacional y alista ampliaciones en Lima ¿Cuántas bibliotecas municipales hay? Según información extraída del Registro Nacional de Bibliotecas (RNB), a diciembre de 2023, de los 1,874 gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales), solamente 512 cuentan con una biblioteca pública municipal (BPM). Sobre la cobertura de bibliotecas públicas municipales a nivel nacional, se puede evidenciar que 1,362 gobiernos locales no cuentan con bibliotecas públicas dentro de sus jurisdicciones, lo cual representa el 73% de la cantidad total, a diferencia de las existentes que asciende a solamente un 27%. En ese sentido, existe aún una brecha respecto a la cantidad de bibliotecas públicas necesarias en el territorio nacional sobre las existentes. Entre las zonas con mayor cobertura de gobiernos locales con bibliotecas por región, se encuentra en primer lugar la Provincia Constitucional del Callao (86%), seguido inmediatamente por Tumbes (77%), en tercer lugar, Lima Metropolitana (74%), seguido por Piura y Lambayeque, con 68% y 61% de cobertura, respectivamente. LEA TAMBIÉN: Biblioteca Nacional: Los planes de su nuevo jefe, que incluyen un proyecto de ley Cierre de brechas El director de la Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria de la BNP manifestó que una de las brechas que buscan cerrar en el 2024 es que todos los gobiernos provinciales que son 196 en todo el Perú puedan contar con al menos una biblioteca pública hacia diciembre. Hasta el momento de los 196 municipios provinciales 40 no cuentan con una. Destacó que en lo que va del año ya se inauguró la Biblioteca Provincial de Tocache (San Martín ) y la Biblioteca Provincial de Huaytará (Huancavelica). “Entonces, ya estamos avanzando”, anotó. Subrayó que no solamente se trata de propiciar la creación administrativa de las bibliotecas, sino también mejorar los servicios de las que ya existen e incluirlos en programas de capacitación. Alejandro resaltó que el estado de bibliotecas deben de ser como la municipal de la provincia de Cusco, que cuenta con una mediateca, una sala de cómputo, auditorios y espacios especializados que puedan satisfacer necesidades, de los diferentes tipos de público. LEA TAMBIÉN: Perú inaugura su primera biblioteca intercultural en la Amazonía Añadió que en la provincia de Huaraz se cuenta con una biblioteca amplia, “quizá no con servicios de mediateca, pero sí con una sala infantil bastante amplia”. “Creemos que existe un reto sobre todo en las bibliotecas distritales de poder modernizar y entender a la biblioteca, no solamente como la que brinde los servicios tradicionales, sino también servicios culturales, de extensión, donde el bibliotecario va al encuentro del lector que puede estar en una zona no cercana a la biblioteca”, expresó. “Las bibliotecas o los gobiernos locales apuestan muy poco en proyectos de inversión para la construcción e implementación de sus bibliotecas. Los recursos ordinarios que tienen los municipios son ahora mismo insuficientes para llevar la biblioteca a estándares de calidad, es por ello que desde la Biblioteca Nacional del Perú venimos impulsando proyectos de inversión para la mejora e implementación de las bibliotecas municipales. Es uno de nuestros caballos de batalla y que nos ha permitido tener digamos avances significativos”, comentó. Las otras cifras del estudio - Otro aspecto que se puede visualizar sobre la situación de infraestructura bibliotecaria es que el 95% de municipalidades cuentan con local propio para sus bibliotecas, a comparación del 3% que cuenta con local alquilado y el 2% con local en cesión o afectación en uso. - Según el nivel organizacional del Estado, las municipalidades provinciales y distritales forman parte del tercer nivel de gobierno. De las 196 municipalidades provinciales, 145 cuentan con una biblioteca dentro de su jurisdicción. - En el caso de Lima Metropolitana, que cuenta con una población de 9′612,705 habitantes y está conformada por cuarenta y tres (43) gobiernos locales [una (1) municipalidad metropolitana y cuarenta y dos (42) municipalidades distritales], actualmente treinta y dos (32) gobiernos locales cuentan con bibliotecas públicas municipales, una (1) de municipalidad metropolitana y treinta y uno (31) de municipalidades distritales, según el RNB. Es decir, el 74% de las municipalidades cuentan con bibliotecas públicas municipales. - Una gran diferencia presenta Lima Provincias, que tiene una población de 910,431 habitantes y está conformada por 128 gobiernos locales: nueve municipalidades provinciales y 119 municipalidades distritales. Actualmente, 26 gobiernos locales cuentan con bibliotecas públicas municipales, 7 municipalidades provinciales y 19 de municipalidades distritales, según el RNB. Es decir, el 20% de las municipalidades cuentan con bibliotecas públicas municipales. - Mientras que en el Callao, que cuenta con una población de 994,494 habitantes y está conformado por siete gobiernos locales: una municipalidad provincial y seis municipalidades distritales, actualmente encontramos que seis gobiernos locales cuentan con bibliotecas públicas municipales, una de municipalidad provincial y cinco de municipalidades distritales, según el Registro Nacional de Bibliotecas. Es decir, el 86% de las municipalidades cuentan con bibliotecas públicas municipales. - Por su parte, Madre de Dios, que cuenta con una población de 141,070 habitantes y está conformado por 11 gobiernos locales: tres municipalidades provinciales y ocho municipalidades distritales, actualmente una municipalidad provincial cuenta con biblioteca pública municipal, según el RNB. Es decir, el 9% de las municipalidades cuentan con bibliotecas públicas municipales. - En tanto, Moquegua, que cuenta con una población de 174,863 habitantes y está conformado por 20 gobiernos locales: tres municipalidades provinciales y 17 municipalidades distritales, actualmente dos municipalidades provinciales cuentan con bibliotecas públicas municipales, según el RNB. Es decir, el 10% de las municipalidades cuentan con bibliotecas públicas municipales. SOBRE EL AUTOR Sandra Alvarado Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Veinticinco años de experiencia. Trabaja en el diario Gestión desde el 2004. Trabajó anteriormente en los diarios Liberación y Referéndum. Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.