El exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, retornó al Ejecutivo y ahora se desempeñará como asesor del despacho del premier Eduardo Arana. Esto, a pesar de que renunció a su cargo en enero de este año tras haber sido incluido en la investigación del caso Qali Warma.

De acuerdo al boletín extraordinario de normas legales del Diario El Peruano, publicado la noche del último lunes, Demartini fue nombrado en el cargo de asesor de la Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Cabe precisar que antes de antes de ejercer su actual cargo, el exministro se desempeñaba como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que lidera Desilú León.

Demartini fue miembro del gabinete ministerial desde diciembre del 2022 hasta enero del 2025, cuando renunció tras haber sido involucrado en la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del fenecido programa Qali Warma.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A JULIO DEMARTINI?

La Fiscalía de la Nación le atribuye a Demartini los supuestos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el exfuncionario presuntamente habría estado interesado en que la empresa Gambrinos sea favorecida como proveedora de los programas sociales del MIDIS para los años 2024 y 2025.

Por estos hechos, enfrentó un pedido de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses; sin embargo, el Poder Judicial finalmente rechazó dicha pretensión.