Un fuerte sismo se registró esta tarde en la región de Ica, Perú, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El sismo tuvo una intensidad de 6.1 de acuerdo con el reporte oficial del CENSIS, servicio del estado peruano que utiliza los datos de la Red Sísmica Nacional.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0290

Fecha y Hora Local: 19/05/2026 12:57:51

Magnitud: 6.1

Profundidad: 81km

Latitud: -14.42

Longitud: -75.83

Intensidad: VI Ica

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/s5jYzsFlqQ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 19, 2026

El epicentro del sismo tuvo lugar a 41 km al sur de la ciudad de Ica. Ocurrió a las 12:57 (hora peruana) y su profundidad fue de 81 kilómetros.

Asimismo, de acuerdo con el reporte del IGP, la intensidad máxima (MM) del terremoto fue VI en Ica.

Debido a su intensidad, el sismo también fue percibido en la ciudad de Lima, situada a unos 350 kilómetros de distancia.

Tavera: “Se ha percibido bastante intenso”

El presidente del IGP, Hernando Tavera, declaró que los ciudadanos en Ica tuvieron que buscar zonas abiertas por la fuerza del sismo. Sin embargo, hasta el momento no hay daños estructurales y tampoco se espera que ocurra un tsunami debido al sismo.

No obstante, Tavera sí reconoció que el sismo “se ha percibido bastante intenso”. Ello debido a que el epicentro se localizó en el continente.