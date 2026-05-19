California se alista para poner en marcha una de las normas más duras del país sobre apps de remesas y activos digitales, una decisión que golpeará de lleno a miles de inmigrantes que viven y trabajan en el estado, desde las personas que limpian casas en Los Ángeles hasta quienes cosechan en el Valle Central o levantan edificios en el Área de la Bahía. A partir del 1 de julio de 2026, las plataformas que la comunidad latina usa para enviar dinero al exterior deberán tener una licencia oficial para poder seguir operando, lo que dejará bajo escrutinio a varias de las aplicaciones con las que hoy se mandan remesas cada semana a México, Venezuela y distintos países del Caribe. El cambio llega en un contexto en el que mandar dinero desde el celular se volvió rutina: en Boyle Heights, en East L.A. o en barrios de Fresno y San José es normal que la gente compare en grupos de WhatsApp qué app cobra menos comisión o que, en la tiendita latina de la esquina, recomienden tal o cual plataforma “porque ahí respetan mejor el tipo de cambio”.

La ley DFAL no significa que el dinero vaya a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí obliga a muchas familias a hacer algo que tal vez nunca habían hecho: revisar si su app favorita está realmente autorizada en California y, si no lo está, mover sus fondos a tiempo para no quedarse varados justo cuando necesitan mandar la “ayudita” de la quincena o cubrir una emergencia médica al otro lado de la frontera.

Enviar remesas, mover tus cripto o pagar con el celular podría cambiar para siempre en California desde el 1 de julio (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA LEY DFAL EN CALIFORNIA?

La Ley de Activos Financieros Digitales, conocida como DFAL por sus siglas en inglés, fue firmada en 2023 y comenzará a aplicarse oficialmente desde el 1 de julio de 2026. La normativa obliga a todas las apps de remesas, exchanges de criptomonedas y billeteras digitales que trabajen con residentes de California a obtener una licencia emitida por el Department of Financial Protection and Innovation, más conocido como DFPI. En palabras simples, ninguna plataforma podrá seguir funcionando legalmente en California sin esa autorización.

Entre los requisitos que deberán cumplir las empresas aparecen controles financieros, medidas de seguridad tecnológica, mecanismos de atención al cliente y protocolos para responder ante errores o movimientos sospechosos. Para los usuarios latinos en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José o Sacramento, esto se traduce en que las apps que sigan operando deberían ofrecer mayor claridad en las comisiones, tiempos de envío y vías para presentar quejas cuando algo sale mal.

Los principales puntos de la ley DFAL:

Medida Qué significa para los usuarios Licencia obligatoria Las apps deberán demostrar que cumplen normas financieras y de seguridad Transparencia de costos Tendrán que informar claramente comisiones y cargos antes de cada envío Información sobre riesgos Las plataformas deberán advertir sobre posibles pérdidas o incidentes Canales de reclamo Será obligatorio contar con sistemas de atención y resolución de conflictos Supervisión estatal El DFPI podrá aplicar multas y suspender operaciones

¿QUÉ PASARÁ CON EL DINERO GUARDADO EN APPS SIN LICENCIA?

Esta es la gran preocupación de miles de inmigrantes en California. Y lo primero que conviene aclarar es que el dinero no desaparece automáticamente si una aplicación deja de operar. Sin embargo, sí puede ocurrir algo complicado: los usuarios podrían perder temporalmente el acceso a sus fondos si la plataforma es suspendida por no cumplir con la licencia estatal.

Desde el 1 de julio, cualquier empresa que no tenga licencia o que ni siquiera haya iniciado el trámite deberá interrumpir inmediatamente sus operaciones en California. Eso significa que los clientes podrían quedarse sin posibilidad de enviar remesas, hacer transferencias o retirar dinero desde la aplicación. En la práctica, para una familia en Santa Ana, San José o Bakersfield que manda dinero cada quincena, un bloqueo así puede retrasar pagos de renta, servicios o medicinas en sus países de origen.

Los expertos recomiendan no esperar hasta último momento para mover el dinero. Si una app queda suspendida, después podrían aparecer demoras, validaciones adicionales o procesos especiales de devolución de fondos, lo que puede alargar los tiempos y generar mucho estrés para quienes dependen de esas remesas para gastos básicos.

Lo que puede ocurrir si la app no cumple con la ley:

Suspensión inmediata de servicios en California.

Bloqueo temporal de operaciones y transferencias.

Dificultades para retirar fondos.

Posibles retrasos en devoluciones.

Multas económicas para las compañías.

Obligación de migrar el dinero hacia otra plataforma autorizada.

El propio DFPI tendrá autoridad para ordenar el cese de operaciones de cualquier empresa que siga trabajando sin licencia. Además, las multas podrían alcanzar hasta US$100.000 por día para las plataformas que incumplan la normativa. En la práctica, esto presiona a las compañías para regularizarse rápido, pero también puede provocar cierres repentinos si no logran cumplir con todos los requisitos a tiempo.

Los usuarios de estas aplicaciones tienen que estar atentos con su dinero para evitar inconvenientes (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)

¿POR QUÉ ESTA MEDIDA AFECTA ESPECIALMENTE A INMIGRANTES?

En California, el uso de aplicaciones de remesas es masivo dentro de comunidades latinas y migrantes. Muchas familias dependen de estos servicios para enviar ayuda económica cada semana o cada mes a familiares que viven fuera de Estados Unidos. No es raro que justo después de recibir el cheque, en ciudades como Bakersfield, Modesto o Riverside, la prioridad sea mandar dinero para pagar la luz, el gas o la renta en México, Centroamérica o el Caribe.

Por eso, cualquier interrupción puede generar preocupación inmediata. No se trata solamente de una app que deja de funcionar: para muchas personas, estas plataformas representan el canal principal para sostener gastos básicos de sus familias en otros países. La intención oficial del estado es aumentar la protección de los usuarios y evitar casos de fraude o pérdida de fondos. De hecho, la nueva regulación también busca que las empresas mantengan suficiente liquidez para responder por el dinero de sus clientes en todo momento, algo clave cuando se habla de remesas que sostienen hogares completos.

¿CÓMO VERIFICAR SI UNA APP ESTÁ AUTORIZADA EN CALIFORNIA?

Una de las recomendaciones más importantes es comprobar si la plataforma ya cuenta con licencia o si al menos inició el trámite correspondiente antes de la fecha límite. Para hacerlo, los usuarios pueden consultar el sistema oficial del Nationwide Multistate Licensing System (NMLS Consumer Access), donde aparecen las compañías autorizadas y las solicitudes en proceso, además de la información que publica el Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) sobre los proveedores de servicios financieros que operan en el estado.

Pasos para revisar el estado de una aplicación:

Ingresar al sistema NMLS Consumer Access desde un navegador. Buscar el nombre de la app o de la empresa que presta el servicio de remesas o billetera digital. Verificar si tiene una licencia activa en California o, al menos, una solicitud presentada ante el DFPI. Revisar los comunicados oficiales enviados por la plataforma (correos, avisos en la app) sobre su situación regulatoria. Transferir los fondos antes del 30 de junio si existen dudas sobre su situación legal o si la empresa no aparece como autorizada.

También se recomienda seguir de cerca los correos electrónicos y notificaciones de las aplicaciones, ya que las empresas están obligadas a informar cualquier cambio importante en sus operaciones y, en muchos casos, a explicar cómo afectará a los usuarios en California. En la práctica, vale la pena tomarse unos minutos, quizá un fin de semana, para hacer esta revisión con calma y comentar la información con familiares, amigos o compañeros de trabajo.

¿QUÉ DEBERÍAN HACER LOS USUARIOS ANTES DEL 1 DE JULIO?

A medida que se acerca la entrada en vigor de la ley DFAL, muchos especialistas coinciden en una recomendación sencilla: no dejar dinero almacenado en plataformas cuya situación regulatoria sea incierta. Mover los fondos con anticipación, revisar el estado de la licencia y tener identificada una alternativa autorizada puede evitar problemas de acceso o demoras posteriores. Para quienes envían dinero constantemente, una opción es probar desde ahora otra app autorizada y evaluar tiempos, comisiones y atención al cliente, en lugar de esperar a que llegue la fecha límite.

Aunque la nueva regulación apunta a reforzar la seguridad financiera en California, también marca un cambio importante para millones de usuarios que durante años utilizaron apps de remesas sin preocuparse demasiado por quién supervisaba realmente esas plataformas. En barrios latinos de todo el estado, el tema ya empieza a colarse en las conversaciones: en la fila del supermercado, en los “breaks” de trabajo o después de misa, muchos comentan qué app van a seguir usando y cuál piensan dejar. Adelantarse a ese cambio, revisar la información oficial y planear con tiempo puede marcar la diferencia entre un simple ajuste y una crisis familiar por falta de remesas en el momento menos oportuno.