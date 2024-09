Las micro y pequeñas empresas (mypes) constituyen el 99% del tejido empresarial y emplean a la mitad de la población laboral en el Perú. Sin embargo, existen marcadas diferencias entre aquellas formales e informales. Un reciente análisis de ComexPerú brindó luces sobre el comportamiento de estos negocios.

En detalle, el informe del gremio, realizado a partir de datos recopilados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), analizó las variaciones de los ingresos salariales a partir de la condición formal de la empresa, además de la incidencia del sector económico y más.

En diálogo con Gestión, Marcelo Huaquisto, analista de estudios económicos de ComexPerú, comentó que el ingreso promedio mensual de los trabajadores en mypes formales fue de S/ 1,082, mientras que en las informales fue de S/ 858 durante el 2023. Sin embargo, subrayó que estas cifras varían considerablemente dependiendo de la actividad económica y la región. Así, se muestra que, en algunas áreas, los trabajadores informales lograr ganar más que los formales.

El análisis

El informe de ComexPerú detalló que, en las mypes formales, las actividades que brindan mayores ingresos están en la fabricación de recipientes de madera, el transporte de carga por carretera y la fabricación de muebles, con ingresos promedio de hasta S/ 2,500 mensuales.

Del otro lado, en el sector informal, se observa que la fabricación de productos metálicos para uso estructural es la actividad que brinda las remuneraciones más altas, alcanzando un promedio mensual de S/ 4,960. Otras actividades informales, como la venta minorista en mercados y la fabricación de prendas de vestir, también registran ingresos superiores, en algunos casos, a los que se observan en actividades formales.

Estas cifras ponen de manifiesto cómo ciertas actividades económicas en el sector informal pueden ofrecer ingresos superiores, a pesar de la falta de formalidad y seguridad laboral.

En detalle, en ocho departamentos (Madre de Dios, Moquegua, Huánuco, Ayacucho, La Libertad, Loreto, Ica y Arequipa) los ingresos en mypes informales superan a los de las formales. Según el informe, esto se asocia en parte con la presencia de actividades económicas no reguladas.

Además, se destacó que en cinco de estos (Madre de Dios, Huánuco, Ayacucho, La Libertad y Loreto) existe presencia de la minería informal o ilegal, según el reporte “Minería ilegal en la Amazonía peruana”, elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de la Libertad y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“La disparidad en los resultados no solo sugiere la presencia de actividades al margen de la ley en el sector informal, sino que también abre el debate hacia la adopción de políticas públicas que consideren las brechas existentes a nivel departamental, con el fin de no perjudicar a quienes se busca beneficiar, como en el caso de un eventual incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) sin criterios técnicos que lo respalden”, apuntó el informe.

Ingreso promedio en una mype que laboraron 40 horas o mas por semana en 2023 | Fuente: ComexPerú

Detrás de las cifras

Huaquisto subrayó que uno de los mayores riesgos que enfrentan tanto las empresas informales como sus trabajadores es la falta de acceso a los beneficios laborales. Estos están diseñados para ofrecer una red de seguridad en caso de enfermedad, accidentes, desempleo o jubilación.

Si un trabajador en una mype informal sufre un accidente laboral o enfermedad, no tendrá acceso a atención médica a través de un seguro, ni a una compensación por la pérdida de ingresos mientras se recupera. Además, al no estar en planilla, estos trabajadores no acumulan fondos para su jubilación, lo que los deja sin un sustento económico para su vejez.

Para las empresas, la informalidad también conlleva riesgos. Al no cumplir con las normativas, las empresas informales se exponen a sanciones y multas por parte de las autoridades laborales. Además, al operar al margen de la ley, tienen un acceso muy limitado al sistema financiero, impidiéndoles obtener financiamiento formal para expandir o mejorar sus operaciones. Sin un acceso adecuado al capital, las empresas informales se ven forzadas a operar en una situación de alta vulnerabilidad, dependiendo únicamente de sus propios recursos y enfrentando grandes desafíos para crecer y competir en el mercado.

Por su parte, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas, explicó que el análisis de este informe sugiere que la informalidad podría estar ligada a la falta de incentivos. En varias regiones, los ingresos en el sector informal superan a los del formal, planteando dudas sobre si las condiciones actuales de la formalidad son lo suficientemente atractivas para las mypes y sus trabajadores.

Hermoza sugirió que, para volver atractiva la formalidad en el Perú, es esencial mejorar varios aspectos clave. Primero, propone la construcción de servicios públicos eficientes que justifiquen el pago de impuestos. “Si las empresas deben asumir una carga tributaria alta, que puede llegar hasta el 40% de sus ingresos, deberían recibir a cambio servicios de calidad, como apoyo en la exportación y acceso a créditos baratos”, precisó.

En este contexto, Hermoza también mencionó la necesidad de una política tributaria “no invasiva,” que alivie la pesada carga impositiva que, actualmente, desincentiva la formalización. Solo a través de estas reformas, indicó que se puede volver más atractiva la formalidad para las empresas, permitiéndoles capitalizar y crecer en un entorno más justo y favorable.

