Sunafil pone foco en el reglamento de seguridad y salud de empresas, ¿qué esperar ahora?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha iniciado una campaña de comunicación preventiva dirigida a empresas que cuentan con más de 20 trabajadores, recordándoles la obligación de establecer un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (Risst).

A través de cartas inductivas, la entidad busca garantizar que las empresas cumplan con las normativas vigentes en materia de seguridad y salud laboral, contribuyendo a la prevención de riesgos en los centros de trabajo. Pero, ¿qué esperar de estas comunicaciones?

En las cartas, Sunafil informa a los empleadores sobre la necesidad de que dicho reglamento sea aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la empresa y se cumpla en todas sus disposiciones.

Además, se especifica que los empleadores deben entregar una copia del Risst a cada trabajador, y asegurar que todos los empleados tengan conocimiento de este documento y de cualquier modificación que se realice al mismo.

Tener en cuenta

La superintendencia recalcó que no tener este reglamento constituye una infracción muy grave en materia de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, insta a las empresas que aún no cuentan con este reglamento a implementarlo a la brevedad posible.

Es más, Sunafil proporciona un modelo referencial de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo estipulado en la Resolución Ministerial (Nº 050-2013).

Los empleadores que reciban esta carta tienen un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la misma, para remitir a Sunafil el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con el acta de aprobación del documento por parte del Comité de SST.

Cuando la Sunafil envía estas comunicaciones a las compañías, se entiende que posteriormente iniciaría la fiscalización. Por lo tanto, es necesario que las empresas cumplan con lo dispuesto en la carta.

¿Qué es el comité de seguridad y salud en el trabajo?

Silvia Rebaza, asociada principal de PPU, explicó que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que es obligatorio para todas las empresas que tienen más de 20 trabajadores, “tiene un rol crucial en la prevención de riesgos laborales, ya que se encarga de aprobar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, un documento esencial”.

Indicó que el comité está compuesto por representantes tanto del empleador como de los trabajadores, lo que garantiza su carácter paritario. Los representantes del empleador son designados por la propia empresa, mientras que los representantes de los trabajadores son elegidos a través de un proceso de elecciones secretas entre los empleados.

Rebaza subrayó la importancia de que el reglamento de seguridad y salud no solo exista, sino que sea aprobado por este comité. Si una empresa no cuenta con un comité o si el reglamento no ha sido aprobado por este, la empresa puede enfrentarse a multas graves.

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

Ana Sofía Apaza, asociada senior del Estudio Olaechea, explicó que el Risst establece las funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. “Este reglamento debe incluir objetivos claros, la política de seguridad y salud en el trabajo, y las obligaciones tanto del empleador como del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo”, mencionó.

Apaza enfatizó que, en el caso del teletrabajo, el empleador tiene la obligación de comunicar y capacitar a los teletrabajadores sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad que deben seguir en sus hogares. Esto incluye la necesidad de establecer descansos para la realización de pausas activas durante la jornada laboral.

La abogada indicó que la normativa en materia de seguridad y salud es aplicable a todas las empresas, independientemente de si los trabajadores realizan sus labores de manera presencial o desde sus domicilios.

Subrayó que el reglamento debe contener estándares de seguridad en las operaciones y servicios de la empresa, así como protocolos de preparación y respuesta ante emergencias.

Multas

Rebaza explicó que las multas relacionadas con el incumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo pueden ser bastante severas y dependen tanto de la infracción cometida como del tamaño de la empresa. Las infracciones se dividen principalmente en dos categorías: muy graves y graves.

Las multas muy graves se aplican cuando una empresa no implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o cuando no tiene un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, para empresas pequeñas (de 1 a 10 trabajadores), la multa puede ser de S/ 13,544.50, mientras que para empresas grandes (más de 1,000 trabajadores), la multa puede ascender a S/ 270,529.50.

Por otro lado, las multas graves se imponen si una empresa no constituye o no designa a los trabajadores responsables como miembros o supervisores del Comité de Seguridad y Salud, o si no les proporciona la formación y capacitación adecuada. Las multas en estos casos varían desde S/ 8,085.50 para empresas pequeñas hasta S/ 134,518.00 para empresas grandes.

