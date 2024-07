La Corte Suprema ha emitido una casación que reafirma el derecho de los trabajadores a recibir una remuneración suficiente. La decisión se dio en el contexto del caso de una trabajadora obrera de una municipalidad distrital que demandó el pago de beneficios laborales adeudados. La municipalidad argumentaba que restricciones presupuestarias y limitaciones financieras les impedían realizar dichos pagos.

Sin embargo, la Corte Suprema desestimó estos argumentos y ordenó el pago de los beneficios sociales, destacando que las obligaciones laborales no pueden ser ignoradas por restricciones presupuestarias.

¿Qué ocurrió?

Una trabajadora obrera de una municipalidad distrital demandó el pago de beneficios sociales adeudados, incluyendo salarios, gratificaciones y otros derechos laborales no cumplidos a la municipalidad.

La entidad argumentó que restricciones presupuestarias y limitaciones financieras les impedían realizar dichos pagos.

La Corte Suprema desestimó los argumentos de la municipalidad, destacando que la remuneración incluyendo los beneficios sociales, son componentes esenciales del contrato de trabajo y están protegida tanto por la Constitución peruana como por normas internacionales.

La Corte estableció que las normas presupuestarias no pueden ser un motivo válido para no cumplir con las obligaciones contractuales de pagar remuneraciones justas y suficientes, así como los beneficios sociales.

Remuneración y sindicato

Además, en su fallo, la Corte Suprema enfatizó que la remuneración suficiente pactada por el sindicato no se limita únicamente a la remuneración mínima vital establecida por el Estado. La remuneración puede ser mejorada mediante la negociación colectiva, en la cual los sindicatos juegan un papel fundamental.

Los sindicatos, al representar a los trabajadores, tienen la capacidad de negociar mejoras salariales y beneficios adicionales que aseguren una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, ajustándose a las condiciones específicas de cada sector.

La Corte también subrayó que los acuerdos alcanzados a través de la negociación colectiva deben ser respetados y mantenidos vigentes, independientemente de las restricciones presupuestarias.

¿Es usual que las municipalidades no paguen beneficios laborales?

Shirley Quino, Asociada Principal Especialista en Derecho Laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados señaló que, en la práctica, muchas municipalidades tienden a utilizar limitaciones presupuestarias como una justificación para no cumplir con el pago de salarios y beneficios laborales a su personal. Este argumento se presenta frecuentemente en situaciones donde las municipalidades alegan que no cuentan con los recursos financieros necesarios para hacer frente a sus obligaciones laborales.

Sin embargo, Quino aclaró que, aunque las limitaciones presupuestarias son una realidad que enfrentan muchas entidades estatales, esto no debería ser aceptado como una excusa válida para el incumplimiento de las obligaciones salariales. La casación establece que estas restricciones presupuestarias no pueden ser usadas para eludir el pago de remuneraciones y beneficios laborales.

En este sentido, la Corte Suprema ha determinado que las normas que protegen la remuneración tienen una preeminencia constitucional, y las municipalidades no pueden utilizar el presupuesto limitado como una razón para no cumplir con estas obligaciones. Así, la casación pretende garantizar que, a pesar de las restricciones financieras, las municipalidades sigan cumpliendo con sus deberes salariales y no se excusen en problemas presupuestarios para evitar el pago de lo que corresponde a los trabajadores.

¿Aplica para todas las municipalidades?

En línea con Quino, Daniel Robles Ibazeta, abogado laboralista y socio de Robles Ibazeta Consultores comentó que, si bien es cierto no se ha establecido como precedente vinculante esta casación, la sentencia puede servir como referencia para casos similares, las municipalidades y otras entidades pueden adaptarse de la decisión de la Corte Suprema siempre que proporcionen una fundamentación adecuada para hacerlo. Por lo tanto, cada entidad deberá considerar la sentencia en el contexto de sus propias políticas y circunstancias.

Remuneración suficiente

Los expertos explicaron la Corte Suprema hace mucho énfasis a la remuneración suficiente es un concepto que busca asegurar que el trabajador y su familia alcancen un nivel adecuado de bienestar material y espiritual, tal como lo establece el artículo 24 de la Constitución Política del Perú.

A diferencia de la remuneración mínima vital, que es un monto fijo establecido por el Estado y aplicable de manera uniforme a todos los trabajadores, la remuneración suficiente varía dependiendo del cargo del trabajador y sus necesidades individuales.

La remuneración suficiente se ajusta a las circunstancias específicas del trabajador, asegurando que el salario no solo cumpla con los requisitos básicos de subsistencia, sino que también permita una calidad de vida adecuada.

