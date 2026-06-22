La relevancia de esta resolución radica en que reafirma un criterio de razonabilidad frente a interpretaciones excesivamente formalistas. (Foto: Francisco Neyra / GEC)
La relevancia de esta resolución radica en que reafirma un criterio de razonabilidad frente a interpretaciones excesivamente formalistas. (Foto: Francisco Neyra / GEC)
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Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

La Resolución del Tribunal Fiscal N.° 02137-11-2026 constituye un pronunciamiento relevante en materia de crédito fiscal del IGV, al reafirmar que los incumplimientos formales vinculados al llevado electrónico de libros no generan automáticamente la pérdida de dicho derecho.

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