A raíz del intenso frío en Estados Unidos, millones de personas viven al límite, tanto por los riesgos que representaba para su salud como por una vida cotidiana prácticamente paralizada, con miles de vuelos cancelados y retrasados, carreteras intransitables por nieve y hielo, suspensión de clases y más. Como hubo días con sensaciones térmicas muy bajas incluso dentro de los hogares, muchas familias tuvieron que encender la calefacción durante más tiempo para evitar congelarse; sin embargo, su uso casi constante se verá reflejado en los recibos de fin de mes, ya que se elevarán notablemente en comparación con años anteriores. A continuación, el monto exacto del incremento y qué hacer para reducir gastos.

Los costos de calefacción subirán a doble dígito y muchos se preguntan cuánto tendrán que pagar (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO PAGARÁN DE MÁS LOS ESTADOUNIDENSES POR EL USO DE CALEFACCIÓN?

Según la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (Neada, por sus siglas en inglés), se proyecta que los costos de calefacción en los hogares estadounidenses aumentarán un 11% este invierno, “más del triple de la tasa de inflación, impulsado por el incremento de los precios de la electricidad y el gas natural, y un clima más frío que el promedio”, precisaron en un análisis. Vale mencionar que en principio, las estimaciones indicaban un incremento del 9.2%, pero la organización cambió su pronóstico ante la rápida subida de los precios de la energía.

En promedio, se espera que los hogares gasten US$995 en calefacción este invierno, un aumento de 84 dólares con respecto al año pasado. Aunque el monto variará dependiendo de qué tipo de calefacción utilizan, así tenemos:

Calefacción eléctrica: aumento del 12.2 % en los costos

¿Cuánto pagarían? Hasta US$1,242

Calefacción a gas natural: aumento del 8.4% en los costos

¿Cuánto pagarían? Hasta US$712

IMPORTANTE: Si eres un usuario que usa gasóleo y propano para la calefacción, mantendrás los costos prácticamente sin cambios, ya que la reducción de los precios del combustible compensa el mayor consumo causado por el clima más frío.

Si bien esto aumentos pueden ser un inconveniente para los hogares con ingresos más altos, “para las familias de ingresos bajos y medios son devastadores”, señaló Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA. ¿Por qué? Porque millones de hogares que solamente sobrevivían, ahora se ven obligados a endeudarse con los servicios públicos y a sufrir cortes de suministro porque no pueden permitirse mantener sus hogares calientes.

El frío polar convirtió a la calefacción en un servicio imprescindible, pero caro (Foto: Freepik)

ASÍ PUEDES REDUCIR LOS COSTOS POR EL USO DE LA CALEFACCIÓN ANTE EL INTENSO FRÍO EN EE.UU.

“Lo más inteligente y económico que pueden hacer los propietarios es priorizar la eficiencia”, dijo Laura Bowler, jefa de diseño de Ramboll, multinacional danesa de arquitectura e ingeniería sostenible. Pero ¿cómo hacerlo? Con algunas medidas sencillas que pueden tener un gran impacto, publicó el sitio web Kiplinger.