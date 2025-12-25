BanBif realizó la emisión de Certificados de Depósitos Negociables (CDNs) por S/ 120 millones a 360 días y con una tasa de corte de 4.50%, condiciones muy alineadas con la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), según informó Fernando Pinglo Meza Cuadra, gerente de División de Tesorería y Mercado de Capitales de BanBif.

Asimismo, la operación registró una demanda total de S/ 251 millones, superando la oferta en 2.1 veces lo adjudicado. “Esto evidencia el alto interés de los inversionistas por instrumentos de corto plazo con bajo riesgo”.

BanBif, al cierre de noviembre, registró un Ratio de Capital Global de 15.49%.

La demanda provino - mayoritariamente - de inversionistas institucionales, principalmente Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El agente colocador fue Credicorp SAB, mientras que la liquidación se realizó a través de Cavali ICVL S.A. En cuanto al riesgo crediticio, los Certificados de Depósito Negociables obtuvieron las más altas calificaciones locales: PE 1+ por Pacific Credit Rating (PCR) y ML A-1.pe por Moody´s Local, respaldando la calidad crediticia del emisor.

Respecto a emisiones anteriores, “BanBif evidenció un mayor ratio de demanda frente a la oferta manteniendo montos de colocación consistentes con su estrategia reciente de financiamiento en el mercado de capitales”, agregó.

Durante el 2025, BanBif ha colocado aproximadamente S/ 630.5 millones en valores, entre bonos y Certificados de Depósitos Negociables, consolidando su presencia como emisor recurrente en el mercado local.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a financiamiento de corto plazo, permitiendo a BanBif diversificar sus fuentes de fondeo, optimizar su estructura financiera y acceder a tasas competitivas frente a otras alternativas de financiamiento.