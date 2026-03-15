El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ordenó a una empresa petrolera y gasífera de Texas que restablezca las operaciones en aguas frente al sur de California.
Cabe resaltar que esta zona resultó afectada por un derrame de crudo en 2015.
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Producción de 50,000 barriles
El restablecimiento de la unidad Santa Ynez de Sable Offshore Corp. y del oleoducto frente a Santa Bárbara pretende atender los riesgos de interrupción en el suministro, según un comunicado del departamento emitido el viernes.
La unidad incluye tres plataformas en aguas federales, oleoductos marinos y terrestres, y la planta de procesamiento Cañón Las Flores.
La instalación puede producir unos 50,000 barriles de petróleo al día y reemplazaría casi 1.5 millones de barriles de crudo extranjero cada mes, indicaron funcionarios.
“La administración Trump sigue comprometida con poner a todos los estadounidenses y su seguridad energética en primer lugar”, expresó Wright en un comunicado.
Agregó: “Lamentablemente, algunos líderes estatales no se han apegado a esos mismos principios, con consecuencias potencialmente desastrosas no sólo para sus residentes, sino también para nuestra seguridad nacional. La orden de hoy fortalecerá el suministro de petróleo de Estados Unidos y restablecerá un sistema de oleoductos vital para nuestra seguridad nacional y defensa, garantizando que las instalaciones militares de la costa oeste cuenten con energía confiable, la cual es crucial para que los militares estén listos”.
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California en desacuerdo
Por su parte, Gavin Newsom, gobernador de California, se mostró en desacuerdo: “Este es un intento de reactivar ilegalmente un oleoducto cuyos operadores enfrentan cargos penales y tienen prohibido reactivarlo por múltiples órdenes judiciales”, expresó en un comunicado.
“California no se quedará de brazos cruzados mientras la administración Trump intenta sacrificar a nuestras comunidades costeras, nuestro medio ambiente y nuestra economía costera de US$ 51,000 millones. La administración Trump y Sable están desafiando múltiples órdenes judiciales, y los veremos de nuevo en los tribunales”.
En enero, California demandó al gobierno federal por aprobar los planes de Sable —con sede en Houston— para reactivar oleoductos a lo largo de la costa. El fiscal general estatal Rob Bonta, de filiación demócrata, dijo entonces que el Estado supervisa los oleoductos a través de los condados de Santa Bárbara y Kern, y que el gobierno federal “no tiene derecho a usurpar la autoridad regulatoria de California”.