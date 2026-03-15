El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ordenó a una empresa petrolera y gasífera de Texas que restablezca las operaciones en aguas frente al sur de California.

Cabe resaltar que esta zona resultó afectada por un derrame de crudo en 2015.

Producción de 50,000 barriles

El restablecimiento de la unidad Santa Ynez de Sable Offshore Corp. y del oleoducto frente a Santa Bárbara pretende atender los riesgos de interrupción en el suministro, según un comunicado del departamento emitido el viernes.

La unidad incluye tres plataformas en aguas federales, oleoductos marinos y terrestres, y la planta de procesamiento Cañón Las Flores.

La instalación puede producir unos 50,000 barriles de petróleo al día y reemplazaría casi 1.5 millones de barriles de crudo extranjero cada mes, indicaron funcionarios.

“La administración Trump sigue comprometida con poner a todos los estadounidenses y su seguridad energética en primer lugar” , expresó Wright en un comunicado.

Agregó: “Lamentablemente, algunos líderes estatales no se han apegado a esos mismos principios, con consecuencias potencialmente desastrosas no sólo para sus residentes, sino también para nuestra seguridad nacional. La orden de hoy fortalecerá el suministro de petróleo de Estados Unidos y restablecerá un sistema de oleoductos vital para nuestra seguridad nacional y defensa, garantizando que las instalaciones militares de la costa oeste cuenten con energía confiable, la cual es crucial para que los militares estén listos”.

California en desacuerdo

Por su parte, Gavin Newsom, gobernador de California, se mostró en desacuerdo: “Este es un intento de reactivar ilegalmente un oleoducto cuyos operadores enfrentan cargos penales y tienen prohibido reactivarlo por múltiples órdenes judiciales” , expresó en un comunicado.

“California no se quedará de brazos cruzados mientras la administración Trump intenta sacrificar a nuestras comunidades costeras, nuestro medio ambiente y nuestra economía costera de US$ 51,000 millones. La administración Trump y Sable están desafiando múltiples órdenes judiciales, y los veremos de nuevo en los tribunales”.

En enero, California demandó al gobierno federal por aprobar los planes de Sable —con sede en Houston— para reactivar oleoductos a lo largo de la costa. El fiscal general estatal Rob Bonta, de filiación demócrata, dijo entonces que el Estado supervisa los oleoductos a través de los condados de Santa Bárbara y Kern, y que el gobierno federal “no tiene derecho a usurpar la autoridad regulatoria de California”.