Entre los más de 100,000 espectadores que se congregaron junto a la pista se encontraba el rey Jorge VI. Lo que en su día fue un costoso pasatiempo para caballeros aficionados se ha convertido desde entonces en un negocio de entretenimiento global.

La última aceleración de la F1 se ha producido bajo los auspicios de Liberty Media, una empresa de medios de comunicación estadounidense. La nueva temporada comienza con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo, poco después del estreno de la octava temporada de “Drive to Survive”, un documental de Netflix sobre la F1.

En la pista, la gran pregunta puede ser si el británico Lando Norris podrá retener el título o si el holandés Max Verstappen podrá recuperarlo. Fuera de ella, la pregunta es si Liberty, propietaria de la F1 y, por tanto, de los derechos comerciales exclusivos de la serie de carreras, podrá mantener el pie en el acelerador de las ganancias.

En 2017, compró la ya exitosa marca global a CVC, una empresa estadounidense de capital privado, por casi US$ 8,000 millones. Pero en aquel entonces, según Stefano Domenicali, director de la F1, el negocio no iba por buen camino.

Desde entonces, el plan ha consistido en atraer a un público joven que aún no se ha explotado, con el fin de preparar el deporte para su crecimiento futuro. Ofrecer contenidos fuera de los fines de semana de carrera les permitirá involucrarse en el deporte entre grandes premios y más allá de la temporada, que va de marzo a diciembre. Julian McManus , de Janus Henderson, gestor de fondos, cree que Liberty ha “aprovechado la magnitud de la oportunidad”.

Desde que Liberty tomó las riendas, los ingresos de la F1 se han más que duplicado, hasta alcanzar los US$ 3,900 millones en 2025. Lo mismo ha ocurrido con los ingresos operativos (antes de depreciación y amortización), que han ascendido a US$ 950 millones. El valor bursátil de la F1 también se ha disparado, hasta superar los US$ 21,000 millones.

Las tres principales fuentes de ingresos —las cuotas pagadas por los promotores de las carreras, la venta de derechos audiovisuales y el patrocinio y la publicidad— han crecido de forma impresionante. Las cuotas de las carreras aportaron alrededor de US$ 1,000 millones de ingresos el año pasado. Hay dieciocho circuitos contratados hasta al menos 2030, y pagarán más a la F1 cada año. Pero, como señala Caroline Reid, de la consultora Formula Money, aquí la F1 se está quedando sin camino.

Aunque el número de carreras ha aumentado a 24, desde las 20 de 2017, el máximo acordado con los equipos es de 25. También será difícil aumentar el número de “carreras lejanas” en lugares alejados del corazón europeo de este deporte, como China o Arabia Saudita. A diferencia de los promotores europeos, con mentalidad comercial, los gobiernos de esos países están dispuestos a pagar más y a asumir pérdidas por el prestigio de albergar un gran premio. Los derechos de retransmisión también se han vuelto más lucrativos. Con US$ 1,200 millones, representan la mayor parte de los ingresos.

El auge de los servicios de transmisión en continuo ha avivado la competencia entre las cadenas de televisión por ofrecer deportes en directo de la máxima calidad. Sin embargo, la audiencia televisiva de las carreras ha disminuido.

En 2019, Liberty afirmó haber alcanzado 1,900 millones de “visualizaciones acumuladas”, pero solo 1,600 millones en 2024, cuando dio la última cifra. La explicación de Domenicali es que la F1 es “más que un deporte”: es una “plataforma de negocios y entretenimiento” en la que “la interacción de los usuarios está cambiando”.

El acuerdo firmado con Apple TV en octubre, por valor de US$ 750 millones durante cinco años por los derechos de retransmisión en Estados Unidos, ilustra la búsqueda de nuevos adeptos por parte de la F1.

En un mundo dominado por Instagram y TikTok, la “fragmentación de la distribución” significa que ver una carrera es “una parte de un constructo mucho más amplio”, afirma Derek Chang , director ejecutivo de Liberty. Una nueva generación de seguidores que no queda reflejada en las cifras de audiencia es igual de importante para el futuro de la F1.

Algunos aficionados, quizá atraídos por “Drive to Survive” (cuyas siete primeras temporadas han tenido 1,000 millones de visualizaciones, según Netflix), se sienten seducidos por el drama que rodea a la F1. Puede que “apenas vean la carrera”, pero quieren saber “qué cenó Lewis Hamilton”, señala Chang .

Diseñado por Carsten Tilke, hijo del diseñador de circuitos de Fórmula Uno Hermann Tilke, este circuito se inauguró en marzo de 2022 y abrió sus puertas el 16 de noviembre de 2023, durante el fin de semana del primer Gran Premio de Las Vegas. | Crédito: F1 / Facebook

Parece que está funcionando. La F1 afirma tener ahora una “base de aficionados global” de 827 millones, lo que supone un aumento de tres quintas partes desde 2018. Esto incluye 115 millones de seguidores en las redes sociales, lo que supone un aumento seis veces mayor.

Es cierto que, en términos de suscripciones, Apple TV está muy por detrás de los principales servicios de transmisión en continuo de Estados Unidos. Pero ofrece “mucho más” que eso, afirma Chang . El ecosistema de noticias, música y venta al por menor de Apple también puede difundir el contenido de la F1.

Además de financiar “F1”, un largometraje protagonizado por Brad Pitt que se estrenó el año pasado, Apple ha llegado a un acuerdo con Netflix para compartir la retransmisión en vivo de las carreras y “Drive to Survive” en Estados Unidos.

Esto podría servir de modelo para futuros acuerdos en otros lugares, además de abrir la oportunidad de crear una audiencia en Estados Unidos, el mayor mercado mediático del mundo, donde la F1 sigue siendo “muy pequeña”, admite Domenicali. Reimaginar la F1 como una marca de entretenimiento y estilo de vida que atraiga a más que a los aficionados incondicionales al automovilismo parece complacer a los patrocinadores, que aportan algo más de una quinta parte de los ingresos.

La lista de socios oficiales “globales” ha pasado de seis en 2020 a diez. Entre ellos se encuentran marcas de lujo como LVMH, que, según se dice, ha pagado US$ 1,000 millones por un acuerdo de diez años. Los nuevos patrocinadores, como Disney y Lego, reflejan un creciente interés por los aficionados jóvenes.

En busca de una audiencia aún mayor para los deportes de motor, en 2025 Liberty pagó 4,200 millones de euros (US$ 4,900 millones) por el 84% de MotoGP. El equivalente a la F1 en motociclismo tiene la mitad de los aficionados y una décima parte de los patrocinadores.