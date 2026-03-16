El valor bursátil de la F1 se ha disparado, hasta superar los US$ 21,000 millones. (Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP)
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The Economist
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La Fórmula Uno estableció los estándares deportivos en cuanto a glamur, celebridades y atractivo para las masas desde la primera ola de la bandera de salida. Entre los pilotos que participaron en el primer gran premio, celebrado en Silverstone, en la región inglesa de Midlands, en 1950, se encontraban un barón suizo, un príncipe tailandés y un músico de jazz belga.

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