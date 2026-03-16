Team USA vs. República Dominicana (EN VIVO) será la gran semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, un choque entre dos potencias que se juegan el pase a la final en Miami este domingo 15 de marzo en un ambiente de máxima tensión y expectativa.

¿Quién ganó el juego Estados Unidos vs. República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en vivo y en directo, el resultado del juego entre Estados Unidos y República Dominicana por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Estados Unidos (Team USA) — — — — — — — — — — — — República Dominicana (DO) — — — — — — — — — — — —

Antesala del Team USA vs. Rep. Dominicana

El partido se disputará en el LoanDepot Park de Miami, Florida, desde las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT; 20:00 horas de Santo Domingo) , un escenario ideal para una noche de béisbol de alto voltaje. En esta nota podrás conocer con detalle a qué hora juegan según tu país, qué canal transmite el duelo y cómo seguir cada lanzamiento por streaming en tu Smart TV, PC, tablet o celular, estés donde estés.

La transmisión en vivo y en directo del Team USA vs. República Dominicana para Latinoamérica estará a cargo de las señales de ESPN en televisión y de Disney+ Premium en streaming, garantizando cobertura amplia para la región. En Estados Unidos, el juego se verá por FS1, FOX Deportes y la app de FOX Sports, mientras que en territorio dominicano el choque se podrá seguir por TeleAntillas (Canal 10), Coral 39 y VTV Canal 32, que llevarán el partido a los hogares de todo el país.

No es una semifinal cualquiera: se trata del duelo más esperado del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con rosters repletos de figuras de MLB y el atractivo añadido de un LoanDepot Park repleto, listo para vibrar con cada turno al bate. Por todo ello, este juego está llamado a convertirse en una auténtica final anticipada para los fanáticos del béisbol internacional, que encontrarán aquí un espectáculo a la altura de las máximas noches del diamante.