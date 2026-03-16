MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026- ¿Quién ganó el juego entre Team USA y República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026? Consulta todos los resultados en vivo y en directo. FOTO DE PERPLEXITY AI PARA GESTIÓN MIX
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026- ¿Quién ganó el juego entre Team USA y República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026? Consulta todos los resultados en vivo y en directo. FOTO DE PERPLEXITY AI PARA GESTIÓN MIX
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Team USA vs. República Dominicana (EN VIVO) será la gran semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, un choque entre dos potencias que se juegan el pase a la final en Miami este domingo 15 de marzo en un ambiente de máxima tensión y expectativa.

¿Quién ganó el juego Estados Unidos vs. República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en vivo y en directo, el resultado del juego entre Estados Unidos y República Dominicana por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

EQUIPOS123456789CHE
Estados Unidos (Team USA)
República Dominicana (DO)

Antesala del Team USA vs. Rep. Dominicana

El partido se disputará en el LoanDepot Park de Miami, Florida, desde las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT; 20:00 horas de Santo Domingo), un escenario ideal para una noche de béisbol de alto voltaje. En esta nota podrás conocer con detalle a qué hora juegan según tu país, qué canal transmite el duelo y cómo seguir cada lanzamiento por streaming en tu Smart TV, PC, tablet o celular, estés donde estés.

La transmisión en vivo y en directo del Team USA vs. República Dominicana para Latinoamérica estará a cargo de las señales de ESPN en televisión y de Disney+ Premium en streaming, garantizando cobertura amplia para la región. En Estados Unidos, el juego se verá por FS1, FOX Deportes y la app de FOX Sports, mientras que en territorio dominicano el choque se podrá seguir por TeleAntillas (Canal 10), Coral 39 y VTV Canal 32, que llevarán el partido a los hogares de todo el país.

No es una semifinal cualquiera: se trata del duelo más esperado del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con rosters repletos de figuras de MLB y el atractivo añadido de un LoanDepot Park repleto, listo para vibrar con cada turno al bate. Por todo ello, este juego está llamado a convertirse en una auténtica final anticipada para los fanáticos del béisbol internacional, que encontrarán aquí un espectáculo a la altura de las máximas noches del diamante.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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