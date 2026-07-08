FBI. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
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Redacción Gestión
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El director del FBI, Kash Patel, afirmó este miércoles que la agencia “ha neutralizado” a 113 espías extranjeros activos en Estados Unidos, ha aumentado los arrestos de contrainteligencia en un 53% y ha expulsado, en lo que va de 2026, a 62 espías chinos como parte de una “ofensiva” para proteger al país.

Patel presumió, además, en X, que el buró federal “está haciendo un gran trabajo” al informar sobre “

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“Las cifras no mienten”: Kash Patel

El mensaje del funcionario está acompañado por un video con música y narración al estilo de una serie de policías de los años 70, en el que se asegura que “hay una guerra” por la seguridad nacional estadounidense, en la que “el FBI está liderando la ofensiva”.

“Al eliminar las trabas burocráticas y levantar una defensa feroz, está levantando un muro impenetrable frente a nuestros adversarios. Han neutralizado a 113 espías activos y los arrestos de contrainteligencia han aumentado un 53%”, insiste la publicación.

El director del FBI, Kash Patel, observa durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC, el 27 de abril de 2026. (ANNABELLE GORDON / AFP)
El director del FBI, Kash Patel, observa durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC, el 27 de abril de 2026. (ANNABELLE GORDON / AFP)
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Además, el video advierte que el FBI “no se detuvo ahí” y “logró la expulsión de 62 espías chinos, solo en 2026″, celebrando un “histórico incremento del 933%” que «destruyó por completo las operaciones encubiertas de Pekín".

“La gente puede discutir todo lo que quiera, pero las cifras no mienten. Con el FBI liderando la ofensiva, nuestro país es más seguro que nunca”, asegura el mensaje audiovisual.

Con información de Agencia EFE

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