Las autoridades federales de Estados Unidos informaron que lograron impedir un presunto ataque terrorista durante la víspera de Año Nuevo en una localidad de Carolina del Norte. El director del FBI, Kash Patel, señaló que el plan habría sido ideado por un individuo supuestamente influenciado por el Estado Islámico (EI) .

“El FBI y sus socios frustraron otro posible ataque en la víspera de Año Nuevo por parte de un individuo presuntamente inspirado por el EI”, indicó Patel a través de la red social X.

El pronunciamiento se apoyó en una alerta emitida por la oficina del FBI en Charlotte, la principal ciudad del estado, que identificó al sospechoso como Christian Sturdivant, un joven de 18 años que, según las investigaciones, se habría radicalizado bajo la influencia directa del grupo extremista “para cometer el ataque”.

De acuerdo con el fiscal federal Russ Ferguson, el detenido llevaba cerca de un año preparando el atentado y tenía previsto utilizar cuchillos y martillos para atacar una tienda de alimentos y un restaurante de comida rápida . La información fue revelada durante una conferencia de prensa ofrecida en Charlotte.

The @FBI and partners foiled another potential New Year's Eve attack from an individual allegedly inspired by ISIS.@FBICharlotte will be speaking at a press conference shortly with more details.

Thanks to our great partners for working with us and undoubtedly saving lives. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 2, 2026

“Se estaba preparando para la yihad y personas inocentes habrían perdido la vida. Tuvimos mucha suerte de que no lo lograra” , afirmó Ferguson. El fiscal precisó que el plan fue descubierto luego de que el joven iniciara contacto con un agente encubierto que se hacía pasar por integrante del EI.

El FBI informó sobre la frustración del presunto ataque a través de un mensaje publicado en las redes sociales. Foto: X.

Las autoridades presentaron cargos contra Sturdivant por intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, delito que podría ser sancionado con hasta 20 años de prisión.

Durante un allanamiento realizado el 29 de diciembre en su vivienda, los agentes hallaron manuscritos, guantes, dos martillos y dos cuchillos que, según la Fiscalía, habrían sido destinados al ataque. Asimismo, se encontró una nota en la que el sospechoso manifestaba su intención de “matar a tantas personas como fuera posible”, con una meta mínima de una veintena de víctimas.

Otro documento, titulado Operación Martirio, detallaría su intención de enfrentarse a la policía y “morir como mártir”, según información del Ministerio Público.

El anuncio se produce semanas después de la detención de cinco personas en el sur de California, acusadas de planear una serie de ataques durante las celebraciones de Año Nuevo, en un contexto de alerta reforzada por posibles amenazas extremistas en Estados Unidos.

Potential ISIS-inspired attack disrupted.



Today’s announcement marks the second public instance in a matter of weeks where the FBI and LEO partners stepped in and stopped an alleged New Years Eve attacker before they could harm innocent people.



Thank you to our @FBI personnel… pic.twitter.com/yunPiEYCtx — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 2, 2026

Con información de EFE.