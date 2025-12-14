Al menos once personas murieron en un tiroteo el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, situada en Sídney, informó la policía, que anunció la presencia de dos presuntos atacantes, uno de ellos fue abatido en el lugar.

Además, otras 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los presuntos atacantes murió y el segundo se encontraba en estado crítico, según la policía.

“Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente”, dijo a la AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Esta captura de pantalla muestra a dos hombres armados vestidos de negro disparando en Bondi Beach, Sídney, Austrakia, el 14 de diciembre de 2025. (AFP).

“Ataque terrorista”

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo ha sido “un ataque terrorista”, que el gobierno local afirmó fue dirigido “contra la comunidad judía”.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

“A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que “no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad”.

Personal sanitario traslada a un hombre en camilla a una ambulancia tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, el 14 de diciembre de 2025. (Foto de Saeed KHAN / AFP).

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación “apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis”, incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como “un acto cobarde y aterrador de violencia” y afirmó que “el objetivo fue la comunidad judía”.

“Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo”, declaró Minns en la misma comparecencia.

Versión de los testigos

Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18h45 (07h45 GMT), según la policía.

“Varios objetos sospechosos encontrados en las inmediaciones están siendo examinados por oficiales especializados y se ha establecido una zona de exclusión”, indicó la policía en un comunicado.

La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach, en el este de Sídney, que atrae a numerosos bañistas y turistas especialmente los fines de semana, estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de la AFP en el lugar.

“Hubo un tiroteo, dos atacantes vestidos de negro con rifles semiautomáticos”, declaró a la AFP un turista británico, Timothy Brant-Coles.

Policías armados trabajan en el lugar de los hechos tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el 14 de diciembre de 2025. (Foto de DAVID GRAY / AFP).

Otro testigo, Harry Wilson, un residente local de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio “al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes”.

El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó el tiroteo de “ataque cruel contra los judíos” y pidió a las autoridades australianas que refuercen la lucha contra el antisemitismo.

En el mismo sentido, el jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró a la AFP que el tiroteo fue “una tragedia, pero completamente previsible” y denunció que el Gobierno “no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía”.

Por su parte, el Consejo Nacional Australiano de Imanes, una organización musulmana, condenó el “horrible” tiroteo.

Elaborado con información de AFP y EFE