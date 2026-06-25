La Bolsa de Valores de Lima (BVL) continúa siendo una alternativa de inversión atractiva en el mercado local.

Tras acumular ganancias de doble dígito durante los últimos años, todavía habría espacio para nuevas valorizaciones y para obtener ingresos recurrentes mediante dividendos, estima Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital Bolsa.

Así, sostuvo que la BVL podría registrar una valorización adicional cercana al 8% hacia finales de este año.

El optimismo se sustenta en un entorno macroeconómico favorable, la economía peruana mantiene una inflación controlada, una tasa de referencia que favorece el crecimiento y perspectivas de expansión del Producto Bruto Interno (PBI) cercanas al 3.5% para los próximos años.

Además, señaló, los elevados precios de los metales continúan impulsando a sectores clave como la minería.

La bolsa peruana ha mostrado un desempeño destacado, enfatizó el ejecutivo. Luego de avanzar 21% en 2023, 15% en 2024 y 46% en 2025, el mercado local acumula una ganancia superior al 20% en lo que va de 2026. Sin embargo, el rally aún no habría terminado, refiere.

Utilidades

Según Guzmán, el respaldo para estas proyecciones proviene de los resultados corporativos. Las utilidades de las empresas listadas crecieron 34% durante 2025 y se espera un crecimiento significativo este año, impulsadas principalmente por la minería y por sectores ligados al consumo interno, manifestó.

El especialista destaca que, aunque las valorizaciones bursátiles ya no lucen tan baratas como años atrás, aún existen oportunidades atractivas en sectores específicos.

Asimismo, considera que la volatilidad asociada al proceso electoral podría abrir ventanas de entrada a precios más convenientes para los inversionistas.

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