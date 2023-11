Este tipo de cáncer de cuello uterino es causado por el virus del papiloma humano (VPH), que contribuye al desarrollo de diversos tipos de cáncer (vaginal, de vulva, de pene, orofaringe y ano) y, por lo tanto, la vacuna contra el VPH constituye una forma de protección frente a ellos tanto en mujeres y hombres. Ante este panorama ¿Cómo va en avance de la vacunación a nivel privado y público en Perú?

Aplicación de la vacuna contra el VPH reporta crecimiento

José Delgado, ginecólogo obstetra de la Clínica Internacional, indicó que el 75% a 80% de hombres y mujeres estarán en contacto con el VPH en algún momento de su vida, por lo que es recomendable la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Dijo que la vacuna contra el VPH está indicada a partir de los 9 años de edad, y no hay límite de edad para vacunarse tanto para mujeres como hombres.

La Clínica Internacional mencionó a Gestión que la colocación de esta vacuna se ha incrementado en los últimos cuatro años “en más del 100%″, pasando de 500 en el 2019 a más de 1,200 en lo que va del 2023 . Se registra aumento durante las vacaciones escolares febrero y julio.

“ La vacunación de VPH fluctúa entre 100 y 200 [aplicaciones] por mes, en los últimos dos años, resaltando un crecimiento de vacunación en los meses de vacaciones escolares como febrero y julio ”, señaló el doctor Delgado.

En sintonía, el ginecólogo Cristian Hidalgo del Instituto Latinoamericano de Ginecología (Ilagine) dijo a Gestión que también reporta un incremento en la aplicación de la vacuna VPH , en su mayoría por mujeres, entre el 2022 y lo que va el presente año . Este establecimiento cuenta con este servicio de inoculación en sus sedes de Lima, Huaraz (Áncash) y Trujillo (La Libertad).

“ Hay un incremento de casi el 70%. El año pasado pusimos unas 120 vacunas contra el VPH en total de nuestras tres sedes, y lo que va de este 2023, la cifra va en 206 aplicaciones ”, apuntó.

Tanto la Clínica Internacional y el Instituto Latinoamericano de Ginecología (Ilagine) indicaron a este Diario que optan por la vacuna Gardasil 9, que aseguran ofrece la mayor protección. Se administra para proteger frente a enfermedades causadas por los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 del VPH.

La vacuna ofrece la mayor protección contra la infección por ciertas cepas del VPH. Foto: ¡Stock.

¿Cuál es el costo de la vacuna contra el VPH?

Gestión hizo consultas al acudir a cada establecimiento privado por lo que los precios fluctúan entre S/ 500 hasta más de S/ 900, por lo que una persona haría una inversión entre S/ 1,500 o más de S/ 2,000:

ESTABLECIMIENTO LABORATORIO PRECIO Clínica Internacional Gardasil 9 S/ 500 c/u (se deben colocar tres dosis) Clínica Delgado Gardasil 9 S/ 514 c/u (se deben colocar tres dosis) Instituto Latinoamericano de Ginecología (Ilagine) (Lima- Huaraz-Trujillo) Gardasil 9 S/ 600 c/u (se deben colocar tres dosis) Multilab Gardasil 9 S/ 644 c/u (se deben colocar tres dosis) Suiza Lab Gardasil 9 S/ 530 c/u (se deben colocar tres dosis) Consultorio particular en Lima Gardasil 9 S/ 600 c/u (se deben colocar tres dosis) Clínica Jesús del Norte No especificaron S/ 990 (una sola dosis)

DATO: En el caso de clínicas, respecto a los pacientes con seguro, los costos de la vacuna contra el VPH varían dependiendo del tipo seguro de cada paciente.

Vacunación gratuita a menores en colegios y hospitales va en avance

Fue el 28 de enero del 2011, que Perú incorporó la vacuna contra el VPH como parte del Esquema Nacional de Vacunación. Luego, desde el 2023 en el país, a través del Ministerio de Salud (Minsa), se vacuna de forma gratuita con una sola dosis a las niñas y niños del quinto grado de primaria, entre 9 y 13 años, en colegios o establecimientos de salud, previa autorización de los padres.

En lo que va del año, según el Minsa, más de 600,200 niñas y niños de quinto grado de primaria ya fueron vacunados contra el VPH , alcanzando una cobertura del 76%. Del total de vacunados, destaca la protección de más de 290,200 niños, quienes fueron incorporados a la vacunación contra el VPH a inicios de año.

Ica, Arequipa y Áncash son las tres primeras regiones que lograron su meta de vacunación . Asimismo, las regiones de Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cajamarca, Lambayeque, San Martín, Junín y Cusco superan el 76 % de su meta programada para el presente año. El objetivo del Minsa es proteger a alrededor de 790,000 niños y niñas antes de fin de año.

A partir del 2024, se ampliará la vacunación para adolescentes hasta los 18 años . Gestión trató de comunicarse con la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud para conocer más detalles de esta extensión de la colocación de esta dosis contra el VPH: sin embargo, indicaron que por el momento se está trabajando el reglamento.

Desde el 2023 en el país, a través del Ministerio de Salud, se vacuna de forma gratuita con una sola dosis a las niñas y niños de 9 a 13 años. (Foto: Minsa)

¿Desde cuándo puedo aplicarme la vacuna contra el VPH?

El doctor Delgado de la Clínica Internacional explicó que de 9 a 14 años se recomiendan dos dosis (0 y 6to mes), y a partir de los 15 años en adelante se recomiendan tres dosis (0, 2 y 6 mes).

Por su parte, la doctora Clara Yabar, médico ginecóloga de la Clínica San Pablo Surco, remarcó que la vacuna no es lo único que se necesita para el cuidado frente al cáncer de cuello uterino. “ Esta no reemplaza al papanicolaou ni la colposcopia ”, remarcó, por lo que recomendó que las personas deben acercarse a los centros de atención para recibir las evaluaciones por parte de especialistas y los estudios necesarios en laboratorios.

¿Qué tipos de vacuna contra el VPH existen?

En el mercado existen 2 laboratorios que producen estas vacunas contra el VPH, detalló el ginecólogo Obstetra de la Clínica Internacional.

GlaxoSmithKline: Cervarix

Merck Sharp and Dohme: Gardasil y Gardasil 9

La Cervarix es un vacuna recombinante no infecciosa desarrollada para la prevención de la infección por los tipos 16 y 18 del virus del papiloma humano (VPH) que causa cerca del 70% de los casos de cáncer cervical.

En tanto, la Gardasil , es una vacuna recombinante contra el virus del papiloma humano. Sirve para la prevención de ciertas cepas del virus del papiloma humano, específicamente los tipos 6, 11, 16 y 18 (cuadrivalente) o nonavalente (6,11,16,18,31,33,45,52,58).

¿Qué no hacer antes y luego de la aplicación de la vacuna contra el VPH?

La vacuna contra el VPH se debe administrar mediante inyección intramuscular. El lugar elegido es la región deltoidea de la parte superior del brazo o en la zona anterolateral superior del muslo. “No debe tener lesiones dérmicas, ni excoriativas”, apuntó la ginecóloga de la Clínica San Pablo Surco.

Una vez, aplicada la vacuna, no debe frotarse ni rascarse. Sus actividades diarias las puede realizar 30 min después, que son los necesarios para evaluar alguna reacción. Con la salvedad de no exponer el área de la aplicación.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia fueron reacciones dérmicas en el sitio de inyección: enrojecimiento, calor, picor, dolor de cabeza (leve), náuseas (poco común) y dolor en la extremidad.

El virus de papiloma humano (VPH) está relacionado con el 99 % de los casos de cáncer de cuello uterino. (Foto: Andina)

¿La vacuna contra el VPH se puede aplicar también a hombres? ¿Cuántas aplicaciones son?

La vacuna contra VPH también está recomendada en hombres para prevenir lesiones y cánceres por este virus. Se puede aplicar desde los 9 años de edad, sin límite de edad.

El esquema de aplicación es el mismo que en las mujeres.

¿Si me vacuné de adolescente contra el VPH con una sola dosis luego siendo mayor de edad puedo colocarme la nonavalente?

Los gicólogos José Delgado de la Clínica Internacional y Cristian Hidalgo de Ilagine coincidieron en que tanto mujeres y hombres pueden colocarse este tipo de vacuna siendo una persona adulta, pese a que años atrás se me haya colocado a través de la campaña del Minsa.

“Si se la puede colocar pero previo estudio de PVH para determinar si ha adquirido algún tipo de serotipo. Y así asegurar la eficacia de la vacuna. Puede hacerlo después de un año de haber recibido las dos dosis de tetravalente o después de un mes si solo recibió una dosis de tetravalente”, explicó Delgado.

¿La vacuna contra el VPH no es recomendable de aplicar a un tipo de personas por alguna enfermedad?

“Es una vacuna segura. Solo está contraindicada en: Hipersensibilidad a las sustancias activas o cualquiera de los excipientes. Los individuos con hipersensibilidad después de la administración de la primera dosis no deben recibir dosis posteriores ”, remarcó José Delgado, ginecólogo Obstetra de la Clínica Internacional.

En tanto, la ginecóloga Clara Yabar de la Clínica San Pablo de Surco explicó que es segura la colocación de la vacuna contra el VPH para los pacientes con enfermedades crónicas renales, hepáticas, VIH, entre otras enfermedades. Sin embargo, aclaró que “ no se recomienda en pacientes que tengan algún proceso infeccioso grave o cursen con fiebre ”, aclaró.

¿Puedo colocarme la vacuna contra el VPH si estoy embarazada?

La médico ginecóloga de la Clínica San Pablo, Clara Yabar, informó que en caso de gestantes, no se han realizado estudios. “Aunque se cree que no generará daño, no se recomienda”, precisó.

Añadió que, en el caso de madre lactantes, los estudios sí avalan la aplicación de la vacuna contra VPH, siendo segura.

