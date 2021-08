William González es gerente general de Italtel, multinacional de soluciones de transformación digital y telecomunicaciones que este 2021 ha cumplido 100 años. Según el ejecutivo, a pesar de todas las cosas que vivimos, mira con optimismo el futuro. “El año pasado fue difícil, pero en el último trimestre hemos retomado el ritmo, renovando constantemente y apostando por gente joven”, comenta.

¿Hay mucha gente joven en la empresa?

Probablemente el equipo de gestión somos los que más años tenemos, pero el mayor número de empleados tienen menos de 30 años.

¿Cómo gestionar a esa generación, que siempre está en busca de cambios?

Es un reto, efectivamente, pues siempre están buscando nuevos conocimientos, pero la tasa de rotación que tenemos es bastante baja. Esta es una industria en la que siempre estamos innovando, inventando nuevos modelos de negocios y proyectos.

Y, por el contrario, con sus colaboradores que tienen más años, ¿cuál ha sido la clave o el filtro para elegirlos?

Este sector es bastante conocido y los postulantes a veces son personas a las que hemos seguido en su carrera profesional. Entonces, a veces decimos: “Esta es la persona que hay que fichar”.

Como en el mercado del fútbol…

Así es. Imagina el Paris Saint Germain. Eso es lo que siento con mi equipo: gente muy talentosa y reconocida en el mercado, con años de trayectoria y reputación. Sabemos que de todas maneras van a realizar un buen desempeño.

Si es como el PSG, ¿cómo lidiar con los egos?

Lo difícil es sincronizar a tanto talento. Todos son líderes, cada uno tiene iniciativas, llevar adelante sus planes. Pero lo que trato de promover es la humildad y el trabajo en equipo. Tratar de dejar los egos a un lado para dar paso a disfrutar de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria y más bien transmitirles el conocimiento a los más jóvenes.

Como empresa tecnológica, ¿ha sido más fácil adoptar la transformación digital?

Nosotros ya trabajábamos con las herramientas y, sí, nos ha sido fácil. Tenemos una oficina física, pero ahora es voluntario ir. Máximo el 5% de trabajadores asiste a la oficina por voluntad propia, pero el resto del equipo es digital.

¿Se mantendrá este formato?

Hemos hecho una encuesta y todos coinciden en que un formato híbrido estaría bien. No hay que hacer nada forzado. El desafío es encontrar un equilibrio entre lo presencial y lo virtual.

Y a usted le ha ido bien con el teletrabajo?

No he tenido inconvenientes con las reuniones virtuales. El único es estar sentado tantas horas frente a un computador.

Una vez fuera del trabajo, ¿cómo se relaja?

Practiqué intensamente el fútbol hasta los 15 años, pero luego me gustó el tenis y hasta ahora lo practico. El último deporte que he descubierto es el ciclismo, pero entre todos ellos, me quedo con el tenis, es mi favorito.

¿Ha participado en torneos?

Sí, en Lima hay todo un ecosistema donde puedes ir a jugar en la liga de La Molina, luego al club de Chorrillos y así otros más. Siempre encuentras a alguien diferente con quien jugar.

¿Ha ganado algunos de ellos?

Tengo algunas copas en las que he campeonado.

Entre los tres grandes de hoy: Federer, Nadal y Dkojovic, ¿con cuál se queda?

A Novak Djokovic lo sigo desde que no era el número uno. Admiro su flexibilidad, su pasión, sus movimientos. De hecho, he viajado para verlo en vivo.

¿Dónde lo vio?

Lo vi en Nueva York y en Miami. Era el US Open.